Россиянам объяснили, как выгодно продлить новогодние праздники

«Самым выгодным вариантом станет отпуск с 29 по 30 декабря. Фактически вы используете только два дня из накопленных дней отпуска, а остальное время получаете за счет выходных и праздничных дней. Такой выбор дает целых две недели отдыха подряд, что поможет качественно восстановиться после предновогодней рабочей суеты, переключиться психологически и продуктивно начать год», — отметила Ганькина.