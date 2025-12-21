Россиянам объяснили, как выгодно продлить новогодние праздники

«Самым выгодным вариантом станет отпуск с 29 по 30 декабря. Фактически вы используете только два дня из накопленных дней отпуска, а остальное время получаете за счет выходных и праздничных дней. Такой выбор дает целых две недели отдыха подряд, что поможет качественно восстановиться после предновогодней рабочей суеты, переключиться психологически и продуктивно начать год», — отметила Ганькина.
В 2025 году официальные новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. Эксперт пояснила, что при грамотном планировании отпуска можно значительно продлить этот отдых, использовав для этого минимальное количество оплачиваемых отпускных дней.
Если же оформить отпуск перед Новым годом не получается, его можно взять и в первые рабочие дни января. Однако, как отметила специалист, это не самое выгодное финансовое решение.
По словам Ганькиной, январь состоит всего из 15 рабочих дней, из-за чего стоимость одного рабочего дня возрастает. В такой ситуации эта стоимость может превысить размер среднего дневного заработка, по которому рассчитывается оплата за день отпуска.
