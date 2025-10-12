Эксперт рассказал, как работает система «50/30/20» и метод «конвертов»

У правила «50/30/20» есть четыре пункта.
1. Ведение учета расходов и доходов
Необходимо разделить доходы и расходы на типы и категории:
Расходы — обязательные (жилье, еда, транспорт, связь) и необязательные (развлечения).
Доходы — регулярные (заработная плата) и нерегулярные (доходы от инвестиций, например).
2. Анализируйте расходы и доходы:
Стоит отслеживать, на что вы тратите деньги, и оптимизировать расходы. Соотносите расходы с доходами не только по суммам, но и по срокам (ведь иногда мы «залезаем» в кредитную карту даже с такими тратами, которые можно спланировать заранее, например, оплата ЖКХ). Это поможет избежать необходимость искать, где перехватить небольшую регулярную сумму.
Планируйте свой бюджет, например, исходя из правила «50/30/20»:
50% — обязательные расходы (аренда, коммунальные расходы, еда, связь).
30% — необязательные расходы (кафе, хобби, подписки).
20% — сбережения и погашение долгов.
3. Управляйте своими долгами.
Для этого надо контролировать уровень своей долговой нагрузки — оптимально, если он не будет составлять более 30% всего дохода или 50% от «доступного дохода» (превышения доходов над обязательными расходами).
- Отсутствие долговой нагрузки не есть признак «здоровья» личных финансов, а всего лишь свидетельство того, что доступные финансовые инструменты не используются (если проценты по кредиту меньше процентов по депозиту, логично ли отказываться от кредита, несмотря на то, что «денег хватает»?);
- контролируйте сроки и суммы внесения очередных платежей, чтобы не допускать начисления штрафов и пеней;рефинансируйте текущие кредиты под меньший процент, но не берите новые кредиты по более высоким ставкам для погашения просроченных долгов;
- при нехватке денежных средств погашайте прежде всего самые «дорогие» долги (те, у которых самые большие проценты);
- если есть просроченная задолженность, договаривайтесь с кредиторами (банки, МФО, КПК, ПКО) о реструктуризации.
4. обзаведитесь своими лайфхаками для экономии.
Например, сравнивайте цены, в том числе через агрегаторы;
используйте скидки, но не в урон качеству;
используйте кешбэки, не забывая выбирать в начале месяца категории расходов с самыми большими планируемыми расходами в приложениях банков;
если банк платит повышенный кешбэк за использование технологических инноваций (например, «оплата улыбкой») — не упускайте шанс получить повышенные баллы на любой покупке;
планируйте покупки перед походом в магазин — до 30% спонтанных покупок чаще всего оказываются ненужными.
Часть экономии «лежит» в привычных вещах, но порой ее достижение требует смены привычек.
На чем не стоит экономить.
Часть экономии «лежит» в привычных вещах, но порой ее достижение требует смены привычек:
Если говорить о оплате ЖКХ, то, хотя LED-лампы дороже обычных, они служат дольше и дают значительную экономию. А замена счетчиков электричества на двух- или даже трехтарифные позволяет уменьшить расходы за счет смещения использования энергоемкой техники на «ночное время». Подписки на самые различные сервисы, будь то кинотеатр или библиотека, каждая по отдельности могут стоить немного, но в сумме неиспользуемые постоянно сервисы могут стать значительной статьей бюджета.