Эксперт рассказал, как работает система «50/30/20» и метод «конвертов»

Хотя тренд на высокую инфляцию идет на спад, этот показатель все еще остается на достаточно высоком уровне — под 7−9%. В таких условиях важно грамотно планировать личный бюджет: необходимо не только добиться того, чтобы на все хватало, но и оставалось на создание подушки безопасности. Для этого можно использовать правило «50/30/20», рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. При помощи этого инструмента можно еще и эффективно управлять своими долгами.