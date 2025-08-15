Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как повлияют переговоры Путина и Трампа на биржи США

О том, как отразятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на показателях фондового рынка, рассказал Финансам Mail эксперт «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

«Надо понимать, что тема переговоров президентов РФ и США не является слишком значимой для североамериканского фондового рынка. Для него сейчас более важно построение новых отношений Соединенных Штатов с Китаем и продолжающий пересмотр тарифной импортной политики», — отмечает эксперт.

Однако, по его мнению, фондовый индекс S&P500 вполне способен обновить свежий исторический максимум на фоне переговоров просто потому, что он находится очень близко к нему. Возможно тестирование уровня 6500 пунктов.

Что касается российского фондового Индекса МосБиржи, то он далек от рекордного значения. Манжос считает, что в связи с обнадеживающими ожиданиями он способен превысить близкий значимый уровень 3000 п.

«Для отечественного рынка акций важным позитивным сигналом выступило само известие о том, что личная встреча президентов РФ и США состоится в ближайшее время. Поэтому позитивные ожидания уже по большей части учтены в текущих котировках», — подчеркивает аналитик. По его словам, новый всплеск покупок возможен в случае реального прогресса в переговорах и улучшения двусторонних отношений.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска в ночь с 15 на 16 августа. В ходе встречи стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества России и США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
Читать дальше