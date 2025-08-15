Эксперт рассказал, как повлияют переговоры Путина и Трампа на биржи США

«Надо понимать, что тема переговоров президентов РФ и США не является слишком значимой для североамериканского фондового рынка. Для него сейчас более важно построение новых отношений Соединенных Штатов с Китаем и продолжающий пересмотр тарифной импортной политики», — отмечает эксперт.
Однако, по его мнению, фондовый индекс S&P500 вполне способен обновить свежий исторический максимум на фоне переговоров просто потому, что он находится очень близко к нему. Возможно тестирование уровня 6500 пунктов.
Что касается российского фондового Индекса МосБиржи, то он далек от рекордного значения. Манжос считает, что в связи с обнадеживающими ожиданиями он способен превысить близкий значимый уровень 3000 п.
«Для отечественного рынка акций важным позитивным сигналом выступило само известие о том, что личная встреча президентов РФ и США состоится в ближайшее время. Поэтому позитивные ожидания уже по большей части учтены в текущих котировках», — подчеркивает аналитик. По его словам, новый всплеск покупок возможен в случае реального прогресса в переговорах и улучшения двусторонних отношений.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска в ночь с 15 на 16 августа. В ходе встречи стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества России и США.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».