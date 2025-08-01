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Эксперт рассказал, куда повернется инфляция с 1 августа 2025 года

Традиционно август выступает месяцем, когда инфляция замедляется и цены на часть товаров начинают снижаться. Как будет складываться ситуация в России в 2025 году — рассказал Финансам Mail Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Источник: Freepik

«Август традиционно приносит замедление ежемесячной инфляции за счет массового выхода на рынок свежего урожая, но в 2025 году этот эффект частично “съедят” июльская индексация тарифов ЖКХ и рост цен на топливо», — отметил собеседник.

Цены вверх

  • Свинина, говядина, колбасы. Прибавят до 4%, ввиду роста цен на корма и электроэнергию, а также удорожания живого скота.
  • В августе потребители начнут выплачивать счет за услуги ЖКХ по повышенным тарифам.
  • Рыба может прибавить до 2,5% ввиду удорожания логистики
  • Импортные Сыры могут прибавить до 2% ввиду фактора логистики и курсовых разниц.

Цены вниз

Мы увидим снижение цен на плодоовощную отечественную продукцию. Овощи, такие как картофель, морковь, свекла, лук, капуста — могут потерять до 40% стоимости к июлю. Это связано с массовой уборкой урожая в ЦФО и в Поволжье.

«Томаты, огурцы, зелень — станут дешевле на 20% по схожим причинам», — отметил он.

Фрукты и ягоды: арбузы и дыни могут потерять до 40%, яблоки и груши — до 20%. Причина — сбор урожая в ЮФО и рост поставок из СНГ.

Молоко может подешеветь на 2%, ввиду сезонного роста надоя, добавил эксперт.

Инфляция в августе

По мнению Андрея Смирнова, в базовый прогноз по инфляции на август 2025 года стоит закладывать следующие показатели:

  • темп роста ИПЦ (индекс потребительских цен) ≈ 0,25−0,35% м/м (годовая инфляция замедлится до 8,9 — 9,1%);
  • продовольствие в среднем покажет нулевую динамику благодаря удешевлению плодоовощной корзины,
  • непродовольственные товары и услуги прибавят до 0,7% из-за коммунальных расходов. Цена топлива, вероятно, будет сдерживаться ввиду запрета на экспорт.

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