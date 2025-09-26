Эксперт рассказал, как лучше всего защитить наследство

«Завещание — самый распространенный и понятный инструмент. Оно позволяет передать активы конкретному лицу и считается надежным. Однако важно учитывать обязательных наследников — иждивенцев, несовершеннолетних детей, пенсионеров, инвалидов. Они имеют право на половину своей законной доли, даже если всё имущество завещано другому лицу. Оформление завещания — относительно недорогая процедура: стоимость ограничивается услугами нотариуса», — рассказывает эксперт «Известиям».
Карпов отмечает, что наследственный договор, введенный в России в 2018 году, пока остается менее востребованным механизмом защиты наследства по сравнению с завещанием. По его словам, ключевым отличием наследственного договора является возможность предусмотреть условия, которые действуют при жизни наследодателя, например, уход за ним в обмен на долю в имуществе. Несмотря на потенциальные преимущества, заключенных наследственных договоров на практике немного — чаще используется договор ренты.
Юрист также обращает внимание на возрастающую роль трастов, которые остаются наиболее гибким инструментом управления активами. Личные трасты создаются при жизни учредителя, наследственные — оформляются по завещанию. По мнению эксперта, фонды позволяют не только распределять имущество, но и устанавливать конкретные условия его использования, включая механизмы поощрения наследников, исходя из их поведения или достижений. Такой подход позволяет как сохранить капитал, так и мотивировать бенефициаров. Кроме того, если с момента учреждения фонда прошло более пяти лет, его имущество становится защищенным от притязаний кредиторов.
«Однако фонды подходят в основном состоятельным людям: стоимость имущества, передаваемого личному фонду (за исключением наследственного фонда) его учредителем при создании личного фонда, не может быть менее 100 млн рублей. Это надежный, но дорогостоящий способ защиты активов», — подчеркивает партнер правового бюро.
Эксперт считает, что выбор инструмента наследственного планирования определяется индивидуальными обстоятельствами. В одних случаях может быть достаточно использования стандартного завещания, в других потребуется создание более сложных механизмов, таких как наследственный фонд или договор ренты. При этом для учета всех возможных рисков и интересов наследников оптимальное решение должно формироваться на основании анализа конкретной ситуации.
