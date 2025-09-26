Эксперт рассказал, как лучше всего защитить наследство

Юрист также обращает внимание на возрастающую роль трастов, которые остаются наиболее гибким инструментом управления активами. Личные трасты создаются при жизни учредителя, наследственные — оформляются по завещанию. По мнению эксперта, фонды позволяют не только распределять имущество, но и устанавливать конкретные условия его использования, включая механизмы поощрения наследников, исходя из их поведения или достижений. Такой подход позволяет как сохранить капитал, так и мотивировать бенефициаров. Кроме того, если с момента учреждения фонда прошло более пяти лет, его имущество становится защищенным от притязаний кредиторов.