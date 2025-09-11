Эксперты рассказали, как изменятся цены на туры в Китай после отмены виз

«Отмечу, что даже сейчас для путешествия на остров не нужна виза, если забронировать тур и лететь прямыми рейсами. Продажи в данном направлении начали резко расти, как только появилась возможность добираться без пересадок. В 2025 году бронирований путешествий в Китай было больше, чем в 2024 году в три раза. Интересно, что средний чек тура снизился с 224 тысяч рублей, до 215 тысяч. При покупке поездок в Китай российские туристы предпочитают бронировать отели 4−5*, а вот в качестве системы питания выбирают чаще завтраки», — отмечает эксперт.