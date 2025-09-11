Эксперты рассказали, как изменятся цены на туры в Китай после отмены виз

Как рассказывает директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев, туристы из России в основном предпочитают проводить время на пляжах, и поездки в Китай не исключение. Именно поэтому наибольшей популярностью пользуются туры на остров Хайнань.
Там хорошие отели, высокий уровень обслуживания, чистое море, много развлечений и безопасно. По статистике сервиса, 97% поездок в Китай было приобретено именно на Хайнань.
«Отмечу, что даже сейчас для путешествия на остров не нужна виза, если забронировать тур и лететь прямыми рейсами. Продажи в данном направлении начали резко расти, как только появилась возможность добираться без пересадок. В 2025 году бронирований путешествий в Китай было больше, чем в 2024 году в три раза. Интересно, что средний чек тура снизился с 224 тысяч рублей, до 215 тысяч. При покупке поездок в Китай российские туристы предпочитают бронировать отели 4−5*, а вот в качестве системы питания выбирают чаще завтраки», — отмечает эксперт.
По его словам, при отмене виз, туристы, вероятно, захотят посмотреть и другие провинции Китая, если будут удобные перелеты и выгодная цена на туры. Козырев сообщает, что продажи туров в Китай уже выросли — объем бронирований прошлой недели значительно отличается от позапрошлой.
«Доля Китая в сентябре увеличилась в три раза с 1,3% до 3,9% от общего объема. Преимущественно бронируют Хайнань, но доля непляжных направлений растет. Только за прошлую неделю почти 10% пришлось на Шанхай, Пекин и другие континентальные направления», — считает Козырев.
Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова прогнозирует, что в краткосрочной перспективе (первые 3−6 месяцев после отмены виз) можно ожидать роста цен на туры в диапазоне 10−15% по сравнению с текущими уровнями.
«Это обусловлено резким увеличением спроса и ограниченными возможностями туроператоров быстро адаптироваться. В среднесрочной перспективе (1−2 года) вероятна стабилизация цен, так как туристическая инфраструктура Китая обладает высокой ёмкостью, а конкуренция среди российских и китайских перевозчиков будет стимулировать ценовое выравнивание», — считает она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».