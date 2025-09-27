Эксперт рассказала, как и когда стоит отказаться от страховки

Также нужно обращать на суммы страхового возмещения. Предельная сумма по договору не равна сумме возмещения, поскольку выплачивается только по ряду страховых случаев (чаще-только в случае смерти), по остальным страховым рискам суммы выплат будут ниже. Не стоит при выборе страхового пакета ориентироваться только на цену: условная страховка за 1 тысячу на 1 млн. гарантирует широкий перечень исключений. При страховании имущества также важно изучить перечень страховых событий и подобрать страхование, страховые случаи по которым наиболее вероятны. Во всех случаях нужно изучить порядок подтверждения страхового случая: какие документы, как (лично или дистанционно), в какой срок требуется предоставить, срок рассмотрения предоставленного пакета, возможно ли осуществить необходимые действия/получить необходимые для выплаты документы в установленный страховой компанией срок. Если страхование предусматривает франшизу, ее вид и размер также имеет значение.