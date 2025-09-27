Эксперт рассказала, как и когда стоит отказаться от страховки

«Нельзя отрицать, что страхование-продукт полезный. Можно надеяться на то, что ничего негативного в жизни не произойдет, но страхование дает уверенность, что будет возможность минимизировать ущерб», — отметила в беседе с Финансами Mail Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».
Видеть потенциальные риски — важный навык в современном мире. Но к приобретению любого финансового продукта нужно подходить с определенными знаниями. В ряде случаев страховой полис может оказаться бесполезной тратой денег, напомнила эксперт:
— Страхование рисков, возмещение которых уже полагается по закону. Это может быть страхование от мошеннических действий при использовании банковской карты. Нужно учитывать, что при добровольной передаче доступа к своему счету мошеннику (передача карты, паролей, кодов безопасности, банковских сообщений из СМС), страховой выплаты не будет, а в случаях без добровольного участия клиента банк несет ответственность за ущерб и без страховки.
При этом законодательство в части противодействия мошенническим схемам в банковской сфере постоянно совершенствуется: финансовые организации обязаны осуществлять проверку транзакций на наличие мошеннических «симптомов», разработанных Банком России. При выявлении хотя бы одного подозрительного признака из перечня регулятора, банк обязан блокировать операцию.
Также бесполезной может оказаться страховка от невылета. Уважительные причины отказа от вылета (например, болезнь пассажира или родственника, с которым он летит, необеспечение стыковки рейса в рамках единого билета, задержка пассажира из-за продолжительного досмотра и ряд других оснований) компенсируются без дополнительного страхования этих рисков. При этом самые типичные причины невылета (опоздание из-за пробок, семейных обстоятельств, погодных условий, когда перепутал даты или проспал) страховка в большинстве случаев не покроет.
Также в список страховок, полезность которых под большим вопросом можно добавить страховку при путешествиях по России (медицинские услуги уже обеспечены ОМС) или страхование от поломок приобретенной бытовой/электронной техники, действие договора у которого совпадает со сроком гарантийных обязательств.
— Невнимательность при оформлении страхования. Полагаться только на описание страхового агента, не читая договор, условия страхования опрометчиво. Перечень исключений из страхового покрытия может сделать выплату невозможной. Например, страхование жизни нередко исключает онкологические заболевания, которые являются причиной приобретения инвалидности или смерти. Типичная страховка от травм не будет работать в горах, при занятии бейсджампингом и другими экстремальными видами спорта.
Также нужно обращать на суммы страхового возмещения. Предельная сумма по договору не равна сумме возмещения, поскольку выплачивается только по ряду страховых случаев (чаще-только в случае смерти), по остальным страховым рискам суммы выплат будут ниже. Не стоит при выборе страхового пакета ориентироваться только на цену: условная страховка за 1 тысячу на 1 млн. гарантирует широкий перечень исключений. При страховании имущества также важно изучить перечень страховых событий и подобрать страхование, страховые случаи по которым наиболее вероятны. Во всех случаях нужно изучить порядок подтверждения страхового случая: какие документы, как (лично или дистанционно), в какой срок требуется предоставить, срок рассмотрения предоставленного пакета, возможно ли осуществить необходимые действия/получить необходимые для выплаты документы в установленный страховой компанией срок. Если страхование предусматривает франшизу, ее вид и размер также имеет значение.
«Помните про период охлаждения (обычно — не менее 14 дней, по кредитным страховкам −30). Если страхование было навязано или условия страхования не подходят, есть возможность расторгнуть договор без потерь (за исключением обязательных видов страхования)», — резюмировала специалист.