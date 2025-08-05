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Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству «Прайм» дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Источник: © РИА Новости

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — указал эксперт.

Как пояснил Попов, ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов.

Поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.

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