Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — указал эксперт.
Как пояснил Попов, ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов.
Поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.