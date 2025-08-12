Эксперт рассказал, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков

Он сообщил агентству «ПРАЙМ», что, если вовремя не передавать показания счетчиков из-за отъезда или занятости, первые три месяца плата будет начисляться по среднемесячному потреблению. Для расчета возьмут данные за последние полгода и выведут средний показатель. Такой порядок установлен пунктом 59 «б» Правил предоставления коммунальных услуг N 354.
«Однако, если показания не поступают более трех месяцев подряд, ситуация меняется. По истечении этого срока вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив — это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц. Этот способ расчета обычно менее выгоден для потребителя, чем оплата по фактическому потреблению. Основанием для такого перехода служит пункт 60 Правил N 354», — заявил эксперт.
В некоторых случаях, продолжил специалист, может применяться повышающий коэффициент 1,5 к нормативу. Однако его не должны начислять автоматически — обычно это происходит, если потребитель дважды не пустил в квартиру представителей управляющей компании или поставщика ресурсов для проверки счетчика, при условии, что его заранее уведомили (пункта 60 (3) Правил N 354).
Если показания счетчика снова начать передавать, организация может сделать перерасчет. Также можно подать запрос на перерасчет, например, через приложение «Госуслуги Дом». Штрафов за несвоевременную передачу показаний не предусмотрено, заключил Бондарь.
