Эксперт напомнила, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году

Кому не придется платить налог на доход по вкладам в 2025 году, рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов», — сообщила Коваленко.

При суммарном доходе в 280 тысяч рублей налогообложению подлежат только 70 тысяч рублей. Снижение ключевой ставки в 2025 году предварительно не повлияет на сумму налога, подлежащую выплате в следующем году. Это объясняется тем, что необлагаемый лимит рассчитывается как один миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за год. В 2025 году в расчетах используется ставка 21%, которая сохранялась до июня.

Одновременно с этого года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. Для общего дохода до 2,4 миллиона рублей применяется ставка 13%, для дохода от 2,4 до 5 миллионов — 15%, с последующим повышением. Максимальная ставка в 22% применяется к доходам, превышающим 50 миллионов рублей. Эта новая шкала будет использоваться для расчета налогов на доходы, полученные в 2025 году, а произвести платеж нужно будет уже в 2026 году.

«Уведомления об уплате налогов приходят либо в личный кабинет налогоплательщика, либо в личный кабинет на портале государственных услуг. Оплатить налоговое уведомление необходимо в течение 30 дней со дня получения, в противном случае будут начислены пени и штрафы», — подчеркнула Коваленко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

