Эксперт напомнила, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году

Одновременно с этого года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. Для общего дохода до 2,4 миллиона рублей применяется ставка 13%, для дохода от 2,4 до 5 миллионов — 15%, с последующим повышением. Максимальная ставка в 22% применяется к доходам, превышающим 50 миллионов рублей. Эта новая шкала будет использоваться для расчета налогов на доходы, полученные в 2025 году, а произвести платеж нужно будет уже в 2026 году.