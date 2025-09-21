Эксперт раскрыл, в каких случаях внесение наличных вызовет у банка подозрения

Ранее Банк России опубликовал перечень из девяти признаков, которые могут указывать на мошеннические операции при снятии наличных в банкоматах. К ним относится изменение активности телефонных переговоров за минимум шесть часов до операции, увеличение количества СМС-сообщений с новых номеров, в том числе поступающих через мессенджеры. Тревожными сигналами также являются снятие денег в течение суток после получения кредита или займа либо после увеличения лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.