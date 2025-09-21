Эксперт раскрыл, в каких случаях внесение наличных вызовет у банка подозрения

Насторожить может частое внесение крупных сумм наличными, особенно если раньше за клиентом такого не водилось, а также внесение наличных для операций, нехарактерных для профиля клиента. Например, если сразу после пополнения человек покупает слитки золота, — рассказал он NEWS.ru.
По словам эксперта, пополнение счета клиента третьими лицами, с которыми у него нет очевидной связи, является для банка тревожным сигналом. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей таким поводом для внимания со стороны кредитной организации может стать резкое увеличение доли наличных поступлений, не имеющих подтверждения в виде договоров или первичных документов.
Ранее Банк России опубликовал перечень из девяти признаков, которые могут указывать на мошеннические операции при снятии наличных в банкоматах. К ним относится изменение активности телефонных переговоров за минимум шесть часов до операции, увеличение количества СМС-сообщений с новых номеров, в том числе поступающих через мессенджеры. Тревожными сигналами также являются снятие денег в течение суток после получения кредита или займа либо после увеличения лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».