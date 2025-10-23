Эксперт раскрыл, сколько денег можно вернуть при строительстве дома

При покупке квартиры в новостройке без отделки государство разрешает включить в налоговый вычет расходы на отделочные материалы и работы по их монтажу. Однако ключевым условием является наличие прямого указания на отсутствие отделки в договоре. Если это условие не соблюдено, затраты на ремонт уже готового жилья к возврату не принимаются.