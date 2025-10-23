Ричмонд
Эксперт раскрыл, сколько денег можно вернуть при строительстве дома

Россияне могут вернуть до 260 тысяч рублей при строительстве жилого дома. Вычет покроет расходы на материалы, работу подрядчиков и подключение к коммуникациям, сообщил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Речь идет об имущественном вычете по НДФЛ. Государство позволяет учесть траты на проект и смету, покупку стройматериалов, оплату работ подрядчиков, а также организацию подключения к коммуникациям — электричеству, воде, газу и канализации. Все эти суммы складываются в базу для вычета, которая ограничена двумя миллионами рублей. В результате максимальный возврат НДФЛ составит 260 тысяч рублей», — подчеркнул Васильев.

При покупке квартиры в новостройке без отделки государство разрешает включить в налоговый вычет расходы на отделочные материалы и работы по их монтажу. Однако ключевым условием является наличие прямого указания на отсутствие отделки в договоре. Если это условие не соблюдено, затраты на ремонт уже готового жилья к возврату не принимаются.

