Эксперт раскрыл, сколько денег можно вернуть при строительстве дома

«Речь идет об имущественном вычете по НДФЛ. Государство позволяет учесть траты на проект и смету, покупку стройматериалов, оплату работ подрядчиков, а также организацию подключения к коммуникациям — электричеству, воде, газу и канализации. Все эти суммы складываются в базу для вычета, которая ограничена двумя миллионами рублей. В результате максимальный возврат НДФЛ составит 260 тысяч рублей», — подчеркнул Васильев.
При покупке квартиры в новостройке без отделки государство разрешает включить в налоговый вычет расходы на отделочные материалы и работы по их монтажу. Однако ключевым условием является наличие прямого указания на отсутствие отделки в договоре. Если это условие не соблюдено, затраты на ремонт уже готового жилья к возврату не принимаются.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».