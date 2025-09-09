Эксперт раскрыл, почему пришло время снимать деньги с накопительных счетов

На вероятность снижения ключевой ставки указывают и инфляционная динамика, и охлаждение экономики. «Вопрос в том, каким будет шаг ожидаемого снижения и какими окажутся сигналы в отношении дальнейшей траектории ставки», — отметил эксперт.
Снижение ключевой ставки и на более отдаленных заседаниях может продолжиться, поэтому рынок действует на опережение, изменяя условия по своим продуктам, как кредитным, так и депозитным.
«Например, банки уже снижают ставки по вкладам и счетам. Они на несколько процентных пунктов ниже по сравнению с тем, что мы видели несколько месяцев назад», — отметил Глеб Покатович.
В этих условиях аналитик рекомендует рассмотреть вариант фиксации доходности, которая возникла на разного рода «копилках». Ведь чаще всего проценты по накопительным счетам — более низкие, чем по вкладам на определенный временной период.
«Велика вероятность, что привлекательность депозитных и сберегательных продуктов будет снижаться. Уже сейчас выгода по долгосрочным вкладам не такая заметная, как в марте-апреле этого года», — добавил собеседник.
Самые высокие ставки, что логично, сейчас предлагают в рамках коротких депозитов.
Эксперт добавил, что тем, у кого есть долгосрочная финансовая цель, стоит присмотреться к таким инструментам, как ОФЗ или ПДС.
