Эксперт раскрыл, почему пришло время снимать деньги с накопительных счетов

Большинство аналитиков сходится во времени, что уже на этой неделе, 12 сентября, Банк России вновь понизит ключевую ставку. На этом фоне накопительный счет выглядит менее привлекательным инструментом. Какой инструмент становится более доходным — рассказал Финансам Mail врио директора НИФИ Минфина России (реализует проект «Моифинансы.рф») Глеб Покатович.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Агентство «Москва»

На вероятность снижения ключевой ставки указывают и инфляционная динамика, и охлаждение экономики. «Вопрос в том, каким будет шаг ожидаемого снижения и какими окажутся сигналы в отношении дальнейшей траектории ставки», — отметил эксперт.

Снижение ключевой ставки и на более отдаленных заседаниях может продолжиться, поэтому рынок действует на опережение, изменяя условия по своим продуктам, как кредитным, так и депозитным.

«Например, банки уже снижают ставки по вкладам и счетам. Они на несколько процентных пунктов ниже по сравнению с тем, что мы видели несколько месяцев назад», — отметил Глеб Покатович.

В этих условиях аналитик рекомендует рассмотреть вариант фиксации доходности, которая возникла на разного рода «копилках». Ведь чаще всего проценты по накопительным счетам — более низкие, чем по вкладам на определенный временной период.

«Велика вероятность, что привлекательность депозитных и сберегательных продуктов будет снижаться. Уже сейчас выгода по долгосрочным вкладам не такая заметная, как в марте-апреле этого года», — добавил собеседник.

Самые высокие ставки, что логично, сейчас предлагают в рамках коротких депозитов.

Глеб Покатович

Эксперт добавил, что тем, у кого есть долгосрочная финансовая цель, стоит присмотреться к таким инструментам, как ОФЗ или ПДС.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

