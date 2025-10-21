Ричмонд
Раскрыто, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

Банки обычно не требуют подтверждать происхождение денег при размещении депозита, но есть исключения, заявила агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Банки могут запросить подтверждение происхождения средств в ряде конкретных случаев. Одним из оснований является подозрительная активность, когда операции клиента подпадают под критерии 115-ФЗ и вызывают подозрения в отмывании денег, что обязывает банк провести проверку. Внимание также привлекает крупный единовременный взнос, особенно превышающий внутренние лимиты финансовой организации. При этом для постоянных клиентов, например, получающих в банке зарплату, вопрос прозрачности решается проще, так как их финансовые потоки уже известны банку.

Основанием для запроса документов может стать и систематическое пополнение счета крупными суммами от третьих лиц или компаний, природу которых необходимо объяснить. Особому контролю подвергаются международные переводы из-за повышенных рисков. Кроме того, дополнительные вопросы почти гарантированно возникают у банка при недостатке информации о клиенте, который только что открыл счет и сразу вносит крупную сумму.

«Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств», — посоветовала Иваткина.

В качестве подтверждающих документов клиент может предоставить справку с места работы, налоговую декларацию 3-НДФЛ, отчетность ИП или договоры, фиксирующие крупные сделки, такие как купля-продажа недвижимости, автомобиля или ценных бумаг. Если средства были получены в дар, по наследству или являются доходом от бизнеса, потребуются соответствующие договоры дарения, свидетельства о праве на наследство или налоговые отчетности.

«Отнеситесь к указанным банком срокам серьезно. Оперативное предоставление информации ускорит решение вопроса. Отказ или затягивание с предоставлением документов может привести к блокировке счета до выяснения всех обстоятельств», — подытожила Иваткина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

