Раскрыто, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

Банки могут запросить подтверждение происхождения средств в ряде конкретных случаев. Одним из оснований является подозрительная активность, когда операции клиента подпадают под критерии 115-ФЗ и вызывают подозрения в отмывании денег, что обязывает банк провести проверку. Внимание также привлекает крупный единовременный взнос, особенно превышающий внутренние лимиты финансовой организации. При этом для постоянных клиентов, например, получающих в банке зарплату, вопрос прозрачности решается проще, так как их финансовые потоки уже известны банку.
Основанием для запроса документов может стать и систематическое пополнение счета крупными суммами от третьих лиц или компаний, природу которых необходимо объяснить. Особому контролю подвергаются международные переводы из-за повышенных рисков. Кроме того, дополнительные вопросы почти гарантированно возникают у банка при недостатке информации о клиенте, который только что открыл счет и сразу вносит крупную сумму.
«Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств», — посоветовала Иваткина.
В качестве подтверждающих документов клиент может предоставить справку с места работы, налоговую декларацию 3-НДФЛ, отчетность ИП или договоры, фиксирующие крупные сделки, такие как купля-продажа недвижимости, автомобиля или ценных бумаг. Если средства были получены в дар, по наследству или являются доходом от бизнеса, потребуются соответствующие договоры дарения, свидетельства о праве на наследство или налоговые отчетности.
«Отнеситесь к указанным банком срокам серьезно. Оперативное предоставление информации ускорит решение вопроса. Отказ или затягивание с предоставлением документов может привести к блокировке счета до выяснения всех обстоятельств», — подытожила Иваткина.
