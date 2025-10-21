Раскрыто, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

Банки могут запросить подтверждение происхождения средств в ряде конкретных случаев. Одним из оснований является подозрительная активность, когда операции клиента подпадают под критерии 115-ФЗ и вызывают подозрения в отмывании денег, что обязывает банк провести проверку. Внимание также привлекает крупный единовременный взнос, особенно превышающий внутренние лимиты финансовой организации. При этом для постоянных клиентов, например, получающих в банке зарплату, вопрос прозрачности решается проще, так как их финансовые потоки уже известны банку.