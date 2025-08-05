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Эксперт раскрыл, когда восстановится полноценный спрос на ипотеку

Спрос на ипотеку может полноценно восстановиться к середине 2026 года, заявил Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам специалиста, которые приводит Банки.ру, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России за последнюю неделю снизилась сразу на 1,4 процентного пункта, до 23,05% — самого низкого за последние месяцы уровня.

«Основной причиной снижения стало ожидаемое решение Банка России, который 25 июля пересмотрел ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Это создало условия для удешевления заимствований и в первую очередь сказалось на ипотечном кредитовании, где банки оперативно начали пересматривать условия. Дополнительным фактором стало постепенное восстановление конкуренции между банками на фоне охлаждения спроса из-за высокой стоимости ипотеки весной и в начале лета», — сказал Владимир Чернов.

Он отметил, что снижение ставок может поддержать активность на рынке недвижимости — рост спроса ожидается в августе-сентябре.

Как спрогнозировал Владимир Чернов, если ключевая ставка продолжит снижаться, ставки по ипотеке к декабрю могут опуститься до 20−21%.

«Однако полноценное восстановление спроса ожидается лишь при снижении ставок ниже 18−19% годовых, что мы прогнозируем лишь к середине 2026 года», — заключил аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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