Эксперт раскрыл, когда восстановится полноценный спрос на ипотеку

«Основной причиной снижения стало ожидаемое решение Банка России, который 25 июля пересмотрел ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Это создало условия для удешевления заимствований и в первую очередь сказалось на ипотечном кредитовании, где банки оперативно начали пересматривать условия. Дополнительным фактором стало постепенное восстановление конкуренции между банками на фоне охлаждения спроса из-за высокой стоимости ипотеки весной и в начале лета», — сказал Владимир Чернов.