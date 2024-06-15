Эксперт раскрыл, как прописаться на даче

По словам юриста, не имеет значения, находится такой дом в СНТ или в деревне — прописку можно оформить и в том, и в другом случае. Для этого достаточно обратиться в МФЦ с документами.
Если жилой дом находится в СНТ, то для начала ему надо присвоить адрес и только потом подавать документы на регистрацию.
Для этого надо обратиться с заявлением в администрацию населенного пункта. Сделать это можно дистанционно через сайт местного правительства.
На практике такие заявления рассматривают быстро, адрес может быть присвоен уже через несколько дней, говорит эксперт. После этого можно обращаться в МФЦ с заявлением об оформлении регистрации.
В таком доме можно сделать как постоянную, так и временную регистрацию.
Часто граждане оформляют постоянную регистрацию на даче в случае продажи городской недвижимости, чтобы получать социальные выплаты. Без регистрации это будет сделать проблематично, потому что придется обращаться в суд, заключил Петр Гусятников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».