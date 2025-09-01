Эксперт объяснил, откуда у российских пенсионеров миллионы для мошенников

«Существует стереотип, что пенсионеры — это россияне, живущие за чертой бедности, а в Москве живут богатые пенсионеры, поэтому так и резонируют заголовки в прессе. Впрочем, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах никто давно не удивляется, если пенсионер живет на 100−150 тысяч рублей в месяц. Это не какой-то элитный сегмент, просто сумма складывается: пенсия, подработка, аренда, проценты. И главное — многие из них успели накопить. Не в криптовалюте или акциях, а спокойно и по старинке — в банках, на вкладах, в “квартирных” инвестициях. Все чаще пожилые люди продолжают работать, сдают жилье, держат вклады, участвуют в программах накоплений», — сообщает эксперт.