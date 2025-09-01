Эксперт объяснил, откуда у российских пенсионеров миллионы для мошенников

В 2025 году объем средств, похищенных у российских пенсионеров, превысил 3,5 млрд рублей. Размер ущерба в отдельных случаях составил от 30 тысяч до 20 миллионов рублей, при этом отмечается рост числа инцидентов с крупными суммами — свыше 5 миллионов рублей.
«Существует стереотип, что пенсионеры — это россияне, живущие за чертой бедности, а в Москве живут богатые пенсионеры, поэтому так и резонируют заголовки в прессе. Впрочем, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах никто давно не удивляется, если пенсионер живет на 100−150 тысяч рублей в месяц. Это не какой-то элитный сегмент, просто сумма складывается: пенсия, подработка, аренда, проценты. И главное — многие из них успели накопить. Не в криптовалюте или акциях, а спокойно и по старинке — в банках, на вкладах, в “квартирных” инвестициях. Все чаще пожилые люди продолжают работать, сдают жилье, держат вклады, участвуют в программах накоплений», — сообщает эксперт.
По его оценкам, в среднем по стране пенсионер хранит в банке около 500 тысяч рублей. В мегаполисах, считает он, суммы могут быть заметно выше.
«Есть масса клиентов, которым за 65, и на счету у них не по 500 тысяч, а по два-три миллиона. И это даже не обязательно бизнесмены или генералы. Просто кто-то продал дачу, кто-то копил 20 лет, кто-то вложился в квартиру еще в нулевые. Эти люди не бедные и не беспомощные. Но именно поэтому они попадают в зону риска», — добавляет он.
В июне в Санкт-Петербурге 78-летняя женщина перевела пять миллионов рублей лицу, представившемуся сотрудником банка. В Подмосковье 82-летний мужчина передал 7,4 миллиона рублей злоумышленнику, представившемуся следователем. Мошенники действуют целенаправленно — тщательно выстраивают легенду, используют поддельные номера и методы, направленные на формирование доверия. За подобными инцидентами стоит профессиональный подход и тщательный расчет.
«Это огромный рынок. И мошенники, конечно, тоже это видят. Они смотрят на те же цифры, что и мы, — подчеркивает Остудин. — Понимают, где сосредоточены деньги. Изучают утечки баз, звонят по чужим клиентским анкетам, используют страх, давление, срочность. Знают, как говорить, чтобы человек не думал, а делал. Особенно, если он пожилой, живет один и боится потерять все».
Эксперт уточняет, что около 60% пенсионеров производят перевод в течение трех часов после первого звонка мошенников. У трети из них сумма составляет более миллиона. Остудин считает, что это может быть вызвано отключением логики:
«Когда звонит “служба безопасности”, человек не анализирует, он реагирует. Пугается, стесняется, старается быть полезным. Он не глупый — просто у него нет времени подумать. А у мошенника — есть весь сценарий». Предотвратить случаи мошенничества возможно, и для этого необходимы не только технические меры.
Как отмечает Остудин, двухфакторная идентификация является важным инструментом защиты, однако она не обеспечивает полной безопасности в случаях, когда граждане поддаются уговорам злоумышленников, самостоятельно переводят средства на «безопасные» счета, сообщают одноразовые коды подтверждения по телефону или регистрируются на подозрительных сайтах, чтобы получить выплаты или подарки.
Эксперт рекомендует проявлять осторожность, завершать подозрительный разговор, обращаться в банк по официальному номеру и консультироваться с родственниками. По его словам, дополнительная проверка поможет избежать серьезных финансовых потерь.
Особая роль в предотвращении подобных случаев принадлежит родственникам. Именно они зачастую становятся последним рубежом защиты между мошенниками и жертвой перевода. Совместная проверка финансовых операций, своевременное обсуждение подозрительных звонков и информационная поддержка — эффективные меры по минимизации рисков и сохранению накоплений. Эксперт считает, что неформальный разговор с внуком может оказаться эффективнее банковского бота.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».