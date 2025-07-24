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Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа позволить производителю графических процессоров компании Nvidia поставлять свои высокотехнологичные чипы в Китай является стратегической ошибкой, которая может стоить Америке лидерства в этой сфере, сказал РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.

Источник: Reuters

Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта.

«Разрешение Nvidia продавать свои высокоуровневые чипы Китаю — колоссальная стратегическая ошибка. Эти передовые чипы — одна из немногих областей, в которых США всё ещё сохраняют бесспорное лидерство, но это преимущество может очень быстро исчезнуть», — сказал Ауэрбак.

Как объяснил эксперт, преимущество США будет утрачено, зато пойдет на пользу Китаю.

«Я считаю, что его действия с начала второго срока были катастрофическими для интересов американского производства и крайне выгодными для Китая», — заявил Ауэрбак.

Трамп ранее объявил, что собирается «дружелюбно бороться» за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США «мировой сверхдержавой» в области ИИ, которая якобы «опережает» Китай.

В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

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