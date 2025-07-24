Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая

Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта.
«Разрешение Nvidia продавать свои высокоуровневые чипы Китаю — колоссальная стратегическая ошибка. Эти передовые чипы — одна из немногих областей, в которых США всё ещё сохраняют бесспорное лидерство, но это преимущество может очень быстро исчезнуть», — сказал Ауэрбак.
Как объяснил эксперт, преимущество США будет утрачено, зато пойдет на пользу Китаю.
«Я считаю, что его действия с начала второго срока были катастрофическими для интересов американского производства и крайне выгодными для Китая», — заявил Ауэрбак.
Трамп ранее объявил, что собирается «дружелюбно бороться» за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США «мировой сверхдержавой» в области ИИ, которая якобы «опережает» Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.