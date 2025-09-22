Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

По данным Минэкономразвития России, инфляция на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении. Банк России сохранил свой прогноз, согласно которому инфляция в стране снизится до 6−7% в 2025 году, вернется к целевому показателю в 4% в 2026 году и будет оставаться на этом уровне в дальнейшем.