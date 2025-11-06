Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону

«Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты», — подчеркнула Валишвили.
Мошенническое приложение собирает и передает злоумышленникам данные банковской карты, создавая ее дубликат и получая пин-код. С помощью этих данных преступники могут снимать наличные через банкомат, используя лишь телефон без физической карты.
Крупные банки противодействуют таким схемам с помощью современных антифрод-систем, которые способны распознать мошенничество по временному лагу между операцией с картой и банкоматом или по несовпадению местоположения клиента и точки снятия денег. Однако столь точные системы есть не у всех банков и они срабатывают не всегда.
Чтобы минимизировать риски, необходимо избегать переходов по сомнительным ссылкам в сообщениях и устанавливать приложения только из официальных источников. При возникновении любых сомнений безопаснее всего сразу обратиться на горячую линию своего банка или в ближайшее отделение.
«Также целесообразно включить ограничения на определенные операции, например, на снятие наличных в банкоматах (отключить в принципе или ограничить сумму). В отдельных случаях будет правильно отказаться от использования NFC, например, для пожилых людей», — дала совет Валишвили.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».