Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону

Крупные банки противодействуют таким схемам с помощью современных антифрод-систем, которые способны распознать мошенничество по временному лагу между операцией с картой и банкоматом или по несовпадению местоположения клиента и точки снятия денег. Однако столь точные системы есть не у всех банков и они срабатывают не всегда.