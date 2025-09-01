Эксперт предупредил о резком сокращении вакансий

«В целом найти привлекательную работу будет сложнее: продолжит сокращаться количество “офисных вакансий”. hh.индекс показывает возросшую конкуренцию среди “белых воротничков” — за год число вакансий сократилось на 25%, а на одно место в зависимости от сферы могут претендовать до 87 соискателей. Особенно перегреты “креативные” вакансии. Учитывая, что компании массово сокращают найм, осенью число вакансий может сократиться еще на 5−10%, а безработица в течение года может вырасти до 1%», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Дмитрий Пищальников.
Бизнес-эксперт посоветовал россиянам для сохранения рабочих мест осваивать актуальные навыки, повышать квалификацию и использовать «горизонтальную мобильность», например, перейдя на смежную профессию, если в компании есть такая возможность.
По его наблюдениям, все меньше работодателей могут платить зарплаты, которые быстро обгоняют производительность труда. Эксперт предположил, что даже снижение ключевой ставки ЦБ на несколько процентных пунктов вряд ли сразу изменит деловую активность компаний, так как для преодоления инерции и восстановления доверия к денежной политике необходимо время. С учетом внешних ограничений и дорогой логистики можно говорить о замедлении российской экономики. По крайней мере, в ряде отраслей уже наблюдается спад.
По словам Пищальникова, для российского рынка труда в сложившихся тенденциях есть и позитивные стороны. В текущих условиях сохраняют позиции наиболее гибкие и перспективные компании. Происходит высвобождение трудовых ресурсов для секторов, которые приносят наибольшую пользу экономике и обществу.
Повышение производительности труда, эффективности и качества продукции и услуг, убежден эксперт, является альтернативой сокращению штата и заморозке найма новых сотрудников, заключил он.
