Эксперт предупредила о подорожании бензина в России

«В России наблюдается восходящая динамика потребительских цен на бензин, которая будет сохраняться до конца 2025 года, как минимум», — сказала экономист «Газете.Ru».
Так, отметила она, литр АИ-92 будет стоить 60,55−72,10 рубля, АИ-95 — 61,00−78,50 рубля.
По словам эксперта, плавного роста цен в сентябре следует ожидать по нескольким причинам, включая сезонный и инфляционный компоненты, рост спроса на оптовом рынке нефтепродуктов, снижение объема задействованных производственных мощностей отечественных НПЗ, динамика валютного курса.
«Скачкообразный рост цен на бензин на розничном рынке не прогнозируется, да и государственные институты оказывают косвенное влияние на недопущение такой ситуации, прежде всего, за счет введения ограничительных мер на экспорт бензина», — подчеркнула Людмила Кривко.
Как сообщал 18 августа ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, бензин Аи-92 подорожал на 1,28%, до 71,309 тыс. рублей за тонну, превзойдя таким образом предыдущую рекордную отметку в 70,508 тыс. рублей за тонну в сентябре 2023 года.
При этом цена бензина Аи-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 1,86%, до 80,3 тыс. рублей за тонну.
