Эксперт предупредил, чем опасны переводы на карту

Мехтиев рассказал, что входящие платежи от неизвестных отправителей могут вовлечь получателя в сложную противоправную схему. Такие переводы нередко используются для отмывания средств, шантажа или создания видимости участия человека в незаконной деятельности, причем сами схемы постоянно усложняются и модифицируются.
«Входящие переводы от неизвестных отправителей могут использовать как элемент для отмывания средств, шантажа и запугивания. Схем много, но все они построены на сценарии “верните платеж как можно быстрее”. Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком», — посоветовал он.
Полностью заблокировать получение любых входящих переводов технически невозможно. В качестве частичной меры защиты можно запретить переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей, однако это не остановит поступления денег другими способами.
«Большинство схем используют методы социальной инженерии и направлены на создание у потенциальной жертвы не только чувства доверия, но и прежде всего необходимости срочного принятия решения. Нельзя этому поддаваться и действовать в суматохе, возьмите время на обдумывание», — предостерег Мехтиев.
В связи с этим наиболее надежной защитой является развитие критического мышления, которое позволяет трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на уловки злоумышленников, особенно когда они создают ощущение срочности и требуют немедленных действий.
По его словам, при получении подозрительного перевода следует проинформировать свой банк и действовать только после его консультаций. Ни в коем случае нельзя самостоятельно возвращать средства по просьбе отправителя, особенно на другие реквизиты, так как это может быть частью мошеннической схемы. Все операции по возврату должны проводиться исключительно через финансовое учреждение.
Для защиты от несанкционированного использования персональных данных эксперт рекомендует установить самозапрет на оформление кредитов и займов. Чтобы обезопасить близких, можно воспользоваться сервисом «вторая рука», который позволяет доверенному лицу контролировать финансовые операции.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».