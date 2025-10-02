Эксперт предупредил, чем опасны переводы на карту

«Входящие переводы от неизвестных отправителей могут использовать как элемент для отмывания средств, шантажа и запугивания. Схем много, но все они построены на сценарии “верните платеж как можно быстрее”. Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком», — посоветовал он.