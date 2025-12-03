Ричмонд
Эксперт предположила, каким будет «настоящий» курс рубля

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь» заявил, что публикуемый ЦБ курс рубля из-за устаревших методик воспринимается как «ненастоящий». Как должен выглядеть «настоящий» курс, Финансам Mail объяснила Юлиана Сорокина, финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она пояснила, что Дмитрий Пьянов предлагает заменить текущий механизм плавающего валютного курса на валютный коридор.

«Этот подход предполагает, что Центральный Банк устанавливает верхнюю и нижнюю границы стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам. Если курс выходит за эти пределы, Банк проводит операции по покупке или продаже валюты, чтобы вернуть его в коридор. Валютный коридор ограничивает колебания курса и делает его динамику более предсказуемой», — сказала эксперт.

По словам аналитика, переход к плавающему валютному курсу имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, ограничение резких колебаний курса способствует укреплению экономической стабильности, уменьшая риски неопределенности для предпринимателей и граждан. Установление фиксированных границ позволяет сдерживать инфляционные процессы, поскольку внезапные девальвационные скачки становятся невозможными.

Но есть и риски, добавила Юлиана Сорокина. Так, поддержание стабильного курса требует значительных ресурсов Банка России, что ведет к увеличению бюджетных затрат. Регулятор будет вынужден постоянно балансировать между поддержкой внутреннего производства и предотвращением оттока капитала.

Решение данного вопроса зависит от множества факторов: состояние экономики, политические задачи и международные тренды, подчеркнула она.

Аргументы Пьянова, продолжила эксперт, заслуживают внимания. Он отмечает, что нынешний механизм формирования курса вызывает недоверие у бизнеса и граждан. Разница между официальным и реальным курсом создает иллюзию искусственности официальных данных.

«Примеры успешных экономик показывают, что сочетание свободного плавания курса с элементами управления может быть эффективным. Так, китайский юань и индийская рупия управляются по системе “управляемого плавания”, что обеспечивает стабильность рынков. В современных экономических условиях необходимы новые подходы к управлению финансами. Переход к новому механизму укрепит российскую финансовую систему перед глобальными потрясениями», — заключила аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

