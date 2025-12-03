Эксперт предположила, каким будет «настоящий» курс рубля

Она пояснила, что Дмитрий Пьянов предлагает заменить текущий механизм плавающего валютного курса на валютный коридор.
«Этот подход предполагает, что Центральный Банк устанавливает верхнюю и нижнюю границы стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам. Если курс выходит за эти пределы, Банк проводит операции по покупке или продаже валюты, чтобы вернуть его в коридор. Валютный коридор ограничивает колебания курса и делает его динамику более предсказуемой», — сказала эксперт.
По словам аналитика, переход к плавающему валютному курсу имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, ограничение резких колебаний курса способствует укреплению экономической стабильности, уменьшая риски неопределенности для предпринимателей и граждан. Установление фиксированных границ позволяет сдерживать инфляционные процессы, поскольку внезапные девальвационные скачки становятся невозможными.
Но есть и риски, добавила Юлиана Сорокина. Так, поддержание стабильного курса требует значительных ресурсов Банка России, что ведет к увеличению бюджетных затрат. Регулятор будет вынужден постоянно балансировать между поддержкой внутреннего производства и предотвращением оттока капитала.
Решение данного вопроса зависит от множества факторов: состояние экономики, политические задачи и международные тренды, подчеркнула она.
Аргументы Пьянова, продолжила эксперт, заслуживают внимания. Он отмечает, что нынешний механизм формирования курса вызывает недоверие у бизнеса и граждан. Разница между официальным и реальным курсом создает иллюзию искусственности официальных данных.
«Примеры успешных экономик показывают, что сочетание свободного плавания курса с элементами управления может быть эффективным. Так, китайский юань и индийская рупия управляются по системе “управляемого плавания”, что обеспечивает стабильность рынков. В современных экономических условиях необходимы новые подходы к управлению финансами. Переход к новому механизму укрепит российскую финансовую систему перед глобальными потрясениями», — заключила аналитик.
