Раскрыто, почему банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов

По словам Заболоцкой, коммерческий банк обладает правом изменить условия кредитного договора в одностороннем порядке, если такая возможность была прямо предусмотрена в самом договоре. В этой ситуации заемщику необходимо внимательно изучить пункты своего кредитного соглашения, а при отсутствии в нем подобного условия — обратиться в банк за детальными разъяснениями.