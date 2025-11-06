Раскрыто, почему банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов

По словам Заболоцкой, коммерческий банк обладает правом изменить условия кредитного договора в одностороннем порядке, если такая возможность была прямо предусмотрена в самом договоре. В этой ситуации заемщику необходимо внимательно изучить пункты своего кредитного соглашения, а при отсутствии в нем подобного условия — обратиться в банк за детальными разъяснениями.
«Банк имеет право менять график первоначальных платежей в одностороннем порядке, если только это было предусмотрено дополнительным соглашением», — отметила она.
Наиболее частой причиной увеличения срока кредита является просрочка платежей со стороны самого заемщика, поскольку нарушение графика платежей закономерно ведет к увеличению общего срока возврата кредита.
Также изменение условий может быть вызвано утратой заемщиком соответствия критериям для предоставления льгот, например, по государственной программе поддержки. В таком случае коммерческий банк вправе пересмотреть срок и другие параметры кредитного договора.
Наконец, подчеркнула эксперт, если заемщик обращается в банк за рефинансированием или реструктуризацией своего кредита, прежние условия договора, включая срок, аннулируются. Банк предлагает кредитополучателю новые условия, что требует от заемщика тщательного изучения всех пунктов дополнительного соглашения к кредитному договору.
«Важно помнить, что перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно изучить его содержание, активно задавать вопросы кредитному менеджеру по условиям возврата кредита до момента его подписания. Необходимо соблюдать бдительность, поскольку в случае вашего несогласия с внесенными изменениями практика их оспаривания довольна сложна», — подытожила Заболоцкая.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».