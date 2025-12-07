Эксперт объяснил, как мошенники вовлекают детей в свои схемы

«Преступники создают фальшивые профили, маскируясь под сверстников детей, формируют доверительные отношения с ребенком, параллельно собирая информацию о его семье, распорядке дня и социальном окружении. Это позволяет им получить персональные сведения, которые в дальнейшем становятся инструментом для шантажа и манипуляций с целью вымогательства денег», — отметил Силаев.
Эксперт сообщил, что после получения личных данных мошенники предъявляют ребенку ложные обвинения в разглашении государственной тайны или пособничестве преступникам. Для этого они интерпретируют безобидные действия как преступные: например, отправленную геолокацию обычного торгового центра выдают за координаты секретного объекта, а личную переписку — за передачу информации иностранным разведкам.
По его словам, чтобы придать своим действиям видимость законности, злоумышленники демонстрируют фальшивые удостоверения, используют юридическую терминологию и рассылают сообщения с номеров, имитирующих официальные. Также они направляют голосовые сообщения, которые якобы поступают из прокуратуры или других государственных инстанций. Затем ребенка запугивают угрозой уголовного преследования его родителей, строго запрещая ему что-либо им рассказывать.
На следующем этапе мошенники под предлогом закрытия дела или спасения родителей от тюрьмы заставляют ребенка перевести деньги через онлайн-банк или снять наличные в терминале. Если же ребенок сопротивляется, давление усиливается угрозами физической расправы над членами его семьи.
