Россиян предупредили о резком сокращении удаленки

Количество удалённых работников в России сократится почти вдвое к 2026 году. Прогноз представила «Газете.Ru» операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«С начала 2022 года по второй квартал 2024-го число удаленных сотрудников уже сократилось вдвое — с 2,8 млн до 1,32 млн человек. Сейчас растет число тех, кто работает в гибридном формате, — именно эти специалисты составляют основной костяк удаленных сотрудников. Ожидаем, что с повышением уровня деловой активности к концу 2026 года число удаленных сотрудников будет на уровне 0,6−0,8 млн человек, то есть сократится почти вдвое по сравнению с текущими результатами», — подчеркнула Филиппова.

Эксперт сообщила, что Российские работодатели все чаще сталкиваются с необходимостью заново объяснять сотрудникам важность офиса и личного присутствия. Одной из причин этой тенденции стал период пандемии, который сформировал у многих специалистов устойчивую привычку работать из дома. Особенно это заметно среди поколения Z, начинавшего карьеру в 2020—2021 годах, чьи рабочие привычки изначально складывались в условиях локдауна, в результате чего удаленная работа стала для них нормой.

По ее словам, сотрудники избегают офиса не из-за лени, а из-за недостатка комфорта и гибкости. Многие успели привыкнуть к свободе, возможности работать в своем темпе, самостоятельно планировать день и выбирать подходящую обстановку. При этом традиционный офис с его жестким графиком и строгими регламентами теперь вызывает отторжение, так как такой формат работы считается устаревшим.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

