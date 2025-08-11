Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: одна ошибка лишает пенсии при трудоустройстве

Непредоставление СНИЛС при трудоустройстве грозит потерей части пенсии, заявила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«В некоторых случаях у одного человека может быть зарегистрировано сразу два страховых свидетельства, — сообщила она в интервью aif.ru. — Такое бывает, если гражданин, устраиваясь на новую работу, забыл указать свой СНИЛС, а работодатель, как и положено по закону, зарегистрировал ему новый».

Еще одна ситуация — если человек меняет паспортные данные, и вместо замены страхового свидетельства ему оформляют анкету с новыми данными и открывают новый индивидуальный лицевой счет.

На первый взгляд, в этом нет ничего страшного, отмечает эксперт, но на самом деле при множественной регистрации отчисления работодателей могут распределяться по разным лицевым счетам. В результате при оформлении пенсии часть данных о накопленных баллах ИПК и стаже может быть утеряна, и размер выплат окажется меньше.

Если вы обнаружили, что у вас два или более СНИЛС, важно обратиться в местное управление СФР для уточнения дальнейших действий, советует Иванова-Швец.

Кроме того, продолжила эксперт, существуют и другие, на первый взгляд, незначительные ошибки, которые могут повлиять на пенсию. Например, некорректное заполнение трудовой книжки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
СНИЛС в 2025 году: зачем нужен документ и как его оформить
Для получения пенсии, государственных льгот и сделок с недвижимостью необходим СНИЛС. Расскажем, как его получить, узнать номер и что делать в случае утери этого документа.
Читать дальше