Эксперт: одна ошибка лишает пенсии при трудоустройстве

Узнать больше по теме

СНИЛС в 2025 году: зачем нужен документ и как его оформить

Для получения пенсии, государственных льгот и сделок с недвижимостью необходим СНИЛС. Расскажем, как его получить, узнать номер и что делать в случае утери этого документа.