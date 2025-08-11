Эксперт: одна ошибка лишает пенсии при трудоустройстве

Еще одна ситуация — если человек меняет паспортные данные, и вместо замены страхового свидетельства ему оформляют анкету с новыми данными и открывают новый индивидуальный лицевой счет.
На первый взгляд, в этом нет ничего страшного, отмечает эксперт, но на самом деле при множественной регистрации отчисления работодателей могут распределяться по разным лицевым счетам. В результате при оформлении пенсии часть данных о накопленных баллах ИПК и стаже может быть утеряна, и размер выплат окажется меньше.
Если вы обнаружили, что у вас два или более СНИЛС, важно обратиться в местное управление СФР для уточнения дальнейших действий, советует Иванова-Швец.
Кроме того, продолжила эксперт, существуют и другие, на первый взгляд, незначительные ошибки, которые могут повлиять на пенсию. Например, некорректное заполнение трудовой книжки.
