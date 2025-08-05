Эксперт оценила, снизят ли москвичам ипотечные ставки

Инициатива снижения ипотечных ставок для москвичей, отметила она, обусловлена реакцией на рост стоимости жилья, а также монетарными факторами. При ключевой ставке в 18% и рыночных ипотечных предложениях в 20−22% годовых брать долгосрочный кредит по стандартным условиям становится обременительным.
«Учитывая, что стоимость жилья в столице достигает 350 тыс. рублей за м², а средняя квартира в пределах МКАД стоит от 15 до 25 млн рублей, при медианной заработной плате порядка 110−120 тыс. руб. ипотечный платеж по типовой сделке может занимать более половины дохода — ситуация, когда заемщикам сложно выдерживать нагрузку», — пояснила эксперт.
Как указала специалист, с технической и законодательной точки зрения идея снижения ставок для москвичей возможна. Россия уже применяет адресные ипотечные программы — семейную ипотеку, дальневосточную ипотеку, IT‑ипотеку — с различными преференциями.
Применение аналогичных инструментов в отношении московского региона возможно при условии адресного характера: ставка может быть снижена, например, для молодых семей, бюджетников или участников национальных проектов. Такие меры не противоречат действующим экономическим и социальным приоритетам.
Однако, продолжила экономист, ввод региональной льготы исключительно для Москвы требует аккуратных нормативных решений и прежде всего бюджетных расчетов, поскольку субсидирование ипотечной ставки означает дополнительные финансовые обязательства и должно быть соразмерным.
Лариса Циканова добавила, что сходные нагрузки на ипотечные бюджеты испытывают и другие крупные центры России: рост цен на жилье наблюдается в Санкт‑Петербурге, Казани, Краснодаре. Корреляция роста стоимости жилья и заработных плат свидетельствует о том, что стандартная ипотека становится малодоступной, сопряженной с высокой долговой нагрузкой.
Повышение доступности ипотечных продуктов в таких регионах уже происходит, преимущественно через действующие федеральные схемы, такие как семейная ипотека. Кроме того, можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки: Банк России ожидает достижение цели по инфляции в 4% к 2026 году и допускает снижение ставки до 16% к концу 2025 или позже, при условии продолжения снижения инфляционного давления.
«Задача повышения доступности жилья может решаться без экстренных мер, но за счет гибкой настройки существующих механизмов и стимулирования предложения на рынке. В частности, комплексный подход может сочетать такие действующие меры, как поддержка строительства доступного жилья — увеличение объемов ввода экономкласса и комфорт-класса со стабильной себестоимостью помогает сдерживать ценовое давление на рынке; развитие арендного жилья с господдержкой — отличная альтернативой видится доступная аренда с возможностью последующего выкупа; расширение действующих льготных программ», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».