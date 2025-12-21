Эксперт оценила перспективы возвращения западных компаний на рынок России

«Если эти компании захотят вернуться, то их присутствие на рынке будет возможно. В целом еще 3−5 лет, и, думаю, их вообще здесь никто не будет ждать. Но тех позиций, которые у них были до 2022 года, уже не будет никогда. Именно в силу того, что рынок заполняется нашими производителями. И потом, с высокой долей вероятности продукция ушедших компаний будет стоить дороже, чем российская. То есть конкурентоспособность по ценам тоже будет вызывать вопросы», — прокомментировала она перспективы возвращения западного бизнеса на российский рынок.