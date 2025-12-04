Раскрыто, введут ли массовые штрафы за аренду жилья без прописки

«Однако риск для россиян, арендующих жилье без регистрации, будет постепенно расти. Основная концентрация таких случаев аренды без регистрации — в крупных городах, прежде всего Москве и Санкт-Петербурге. Контроль сохраняется адресным: участковые проводят проверки после жалоб соседей, полиция реагирует на инциденты (пожары, преступления), а “резиновые квартиры” остаются в зоне приоритетного внимания. При этом доля оштрафованных в ближайшие годы изменится незначительно относительно 2024 года», — считает Трепольский.
Эксперт отмечает, что у государства нет ресурсов для полного мониторинга всех съемных квартир, однако развитие электронных баз данных и стремление к более полному учету населения создают условия для усиления контроля на рынке аренды жилья. В Госдуме подчеркивают: информация о возможных штрафах носит в первую очередь предупредительный и информативный характер.
По его словам Трепольского, дискуссии вызывает справедливость санкций. Власти считают институт регистрации необходимым инструментом для воинского учета, налогового контроля, обеспечения безопасности и планирования социальной инфраструктуры. Вместе с тем значительная часть населения рассматривает требование о регистрации как ограничение свободы перемещения, отмечая, что многие собственники не готовы оформлять временную регистрацию из-за опасений раскрытия доходов, подчеркивает эксперт.
«Размер штрафа — 2−5 тыс. рублей для жильца и 2−7 тыс. для собственника — является достаточным сдерживающим механизмом. Увеличение санкций не решит проблему, а лишь усилит социальное напряжение. Более эффективной мерой могли бы стать упрощение административных процедур временной регистрации и налоговые стимулы для арендодателей, оформляющих проживание официально», — подытожил Трепольский.
