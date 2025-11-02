Эксперт объяснила, почему банки отказывают в выдаче кредитов

В сентябре 2025 года объем кредитов с просрочкой свыше 90 дней вырос на 3% (на 68,4 млрд руб.). Наиболее быстрый прирост зафиксирован в ипотеке (+10,5%) и сегменте кредитных карт (+3,1%). К 1 октября портфель проблемной задолженности на балансах банков достиг 2,34 трлн рублей, увеличившись с начала года на 489,7 млрд руб., что превысило весь прошлогодний прирост (302,4 млрд руб., или 19,3%).
На фоне роста просроченной задолженности банки ужесточили кредитование. По данным НБКИ, в сентябре 2025 года объем выдачи потребительских кредитов снизился на 19,6% — до 269,8 млрд рублей против 335,7 млрд рублей в августе. Количество выданных кредитов сократилось на 7,8% — до 1,49 млн с 1,62 млн месяцем ранее. Доля отказов по всем видам розничных кредитов увеличилась на 0,3 п.п., до 77,7%.
Рост просрочки ограничивает форсирование розничного кредитования, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, банки вынуждены удерживать жесткую кредитную политику: увеличение просрочки ведет к дополнительному резервированию, а вместе с буферами по макропруденциальным надбавкам это давит на капитал и снижает потенциальную прибыль.
Существенных изменений в ближайшее время эксперт не ожидает. по ее словам, банки продолжат ориентироваться на заемщиков с низкой долговой нагрузкой и благоприятным кредитным рейтингом. Потенциальное смягчение ситуации возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки и удешевлении кредитов, однако доступность заимствований для клиентов будет зависеть от запрашиваемой суммы, а также уровня и происхождения их доходов, резюмирует Солдатенкова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».