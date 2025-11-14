Эксперт объяснила, приживется ли ипотека на 50 лет в России

Как пояснила эксперт, когда клиент видит сумму переплаты при сроке ипотеки в 30 лет, у него уже возникает желание сделать все, чтобы скорее ее погасить. Так, в 2025 году переплата превысила сумму ипотеки в 6 раз — годом ранее показатель был 3,3 раза. Как только ключевая ставка ЦБ упадет, ставки по депозитам снизятся, многие будут закрывать ипотеки частично-досрочно с ежемесячными суммами большего размера.