Эксперт объяснила, приживется ли ипотека на 50 лет в России

Она напомнила, что в России сегодня средний срок погашения ипотеки достигает 30 лет, тогда как к концу 2023-го показатель составлял 22−23 года. При этом размер первоначального взноса вырос более чем на 28%, а ставки продолжают оставаться высокими. На этом фоне многие россияне отказываются брать ипотеку — ежемесячный платеж и, соответственно переплата по кредиту будет значительной.
«В связи с тем, что я описала, возникает вопрос: “а стоит ли увеличивать срок ипотечного кредита?” Мой ответ: “нет”. У наших граждан, несмотря на положительную динамику в отношении к ипотечным продуктам, все равно сохраняются страхи по поводу того, что “ипотека — это ярмо”, “а вдруг что-то случится”, “а вдруг лишусь работу и не смогу платить”. Таких страхов много», — отметила специалист.
Как пояснила эксперт, когда клиент видит сумму переплаты при сроке ипотеки в 30 лет, у него уже возникает желание сделать все, чтобы скорее ее погасить. Так, в 2025 году переплата превысила сумму ипотеки в 6 раз — годом ранее показатель был 3,3 раза. Как только ключевая ставка ЦБ упадет, ставки по депозитам снизятся, многие будут закрывать ипотеки частично-досрочно с ежемесячными суммами большего размера.
Говоря о том, почему ипотека в 50 лет не приживется в России, Юлия Максимович отметила, что сегодня ипотеку берут в среднем возрасте 35 лет, то есть, в случае полувекового займа, кредит заемщик погасит только в 85.
Рисков много для всех участников таких займов, заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».