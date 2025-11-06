Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила, почему США пошли на попятную в торговой войне с КНР

После переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина торговая война сбавила обороты — стороны договорились ослабить взаимные пошлины. Так, Пекин 5 ноября отменил дополнительные пошлины на некоторые товары из США. В чем причина такого решения, объяснила Финансам Mail Юлиана Сорокина, финансовый аналитик, преподаватель ИМЭС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Она напомнила, что Китай временно отменил дополнительные таможенные пошлины на американские товары в рамках нового торгового соглашения, среди них сельскохозяйственные продукты, включая сою, мясо, молочные изделия и зерно. Пошлины, включая 24% на сельхозпродукцию, снимут для стабилизации торговли и улучшения экономического сотрудничества.

«Данное решение направлено на поддержку местных производителей и облегчение доступа к американским товарам, — пояснила специалист. — Снижение тарифов также упростит доступ китайской продукции на рынок США, укрепляя экономические связи и снижая стоимость импортируемых товаров для конечных потребителей».

Юлиана Сорокина добавила, что импорт из Китая играет ключевую роль на американском рынке, но увеличение стоимости китайских товаров привело к росту цен на множество продуктов, особенно в таких отраслях, как электроника и автомобилестроение.

Администрация Трампа, продолжила финансист, ввела пошлины на китайские товары, что вызвало ответные меры со стороны Китая. Эти изменения могут привести к перестройке цепочек поставок и снижению конкурентоспособности США.

Для Китая экспорт в США также имеет важное значение, и торговые ограничения негативно сказались на его ключевых секторах, включая электронику и текстильную промышленность.

«В ответ на это Китай активно ищет новые рынки и стимулирует внутренний спрос, что позволяет стране поддерживать высокие темпы экономического роста. Китай продолжает диверсифицировать свою экономику, развивая высокие технологии и укрепляя внутренний рынок», — рассказала эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
Читать дальше