Эксперт объяснила, почему США пошли на попятную в торговой войне с КНР

Она напомнила, что Китай временно отменил дополнительные таможенные пошлины на американские товары в рамках нового торгового соглашения, среди них сельскохозяйственные продукты, включая сою, мясо, молочные изделия и зерно. Пошлины, включая 24% на сельхозпродукцию, снимут для стабилизации торговли и улучшения экономического сотрудничества.
«Данное решение направлено на поддержку местных производителей и облегчение доступа к американским товарам, — пояснила специалист. — Снижение тарифов также упростит доступ китайской продукции на рынок США, укрепляя экономические связи и снижая стоимость импортируемых товаров для конечных потребителей».
Юлиана Сорокина добавила, что импорт из Китая играет ключевую роль на американском рынке, но увеличение стоимости китайских товаров привело к росту цен на множество продуктов, особенно в таких отраслях, как электроника и автомобилестроение.
Администрация Трампа, продолжила финансист, ввела пошлины на китайские товары, что вызвало ответные меры со стороны Китая. Эти изменения могут привести к перестройке цепочек поставок и снижению конкурентоспособности США.
Для Китая экспорт в США также имеет важное значение, и торговые ограничения негативно сказались на его ключевых секторах, включая электронику и текстильную промышленность.
«В ответ на это Китай активно ищет новые рынки и стимулирует внутренний спрос, что позволяет стране поддерживать высокие темпы экономического роста. Китай продолжает диверсифицировать свою экономику, развивая высокие технологии и укрепляя внутренний рынок», — рассказала эксперт.
