Эксперт объяснила, облагаются ли налогом подарки от работодателя на Новый год

О налогообложении новогодних подарков от работодателя рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Как правило, когда организация выплачивает деньги или предоставляет имущество своим сотрудникам (или другим физическим лицам), она обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечислить его в бюджет. Это касается любых доходов, полученных человеком, будь то в виде денег или в натуральной форме», — отметила Санина.

По словам эксперта, подарки не облагаются НДФЛ, только если их общая стоимость за год не превышает 4 тысячи рублей. Это означает, что налог платить не нужно, когда суммарная стоимость всех подарков, полученных сотрудником от одной компании в течение календарного года, укладывается в этот лимит. Если же общая стоимость превышает 4 тысячи рублей, то организация обязана удержать и заплатить НДФЛ с суммы такого превышения.

Фискальные органы рекомендуют вести детальный персонифицированный учет всех полученных работниками подарков, заключила Юлия Санина.

