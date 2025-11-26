Эксперт объяснила, облагаются ли налогом подарки от работодателя на Новый год

«Как правило, когда организация выплачивает деньги или предоставляет имущество своим сотрудникам (или другим физическим лицам), она обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечислить его в бюджет. Это касается любых доходов, полученных человеком, будь то в виде денег или в натуральной форме», — отметила Санина.
По словам эксперта, подарки не облагаются НДФЛ, только если их общая стоимость за год не превышает 4 тысячи рублей. Это означает, что налог платить не нужно, когда суммарная стоимость всех подарков, полученных сотрудником от одной компании в течение календарного года, укладывается в этот лимит. Если же общая стоимость превышает 4 тысячи рублей, то организация обязана удержать и заплатить НДФЛ с суммы такого превышения.
Фискальные органы рекомендуют вести детальный персонифицированный учет всех полученных работниками подарков, заключила Юлия Санина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».