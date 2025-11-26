Эксперт объяснила, облагаются ли налогом подарки от работодателя на Новый год

По словам эксперта, подарки не облагаются НДФЛ, только если их общая стоимость за год не превышает 4 тысячи рублей. Это означает, что налог платить не нужно, когда суммарная стоимость всех подарков, полученных сотрудником от одной компании в течение календарного года, укладывается в этот лимит. Если же общая стоимость превышает 4 тысячи рублей, то организация обязана удержать и заплатить НДФЛ с суммы такого превышения.