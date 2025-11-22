Эксперт объяснила, куда может исчезнуть трудовой стаж для расчета пенсии

«Причины могут быть разные — ошибки работодателей при подаче обязательной отчетности, технические особенности хранения данных в базе Социального фонда России (СФР), приводящие к выпадению отдельных периодов работы и другие», — подчеркивает она.
По словам Подольской, большинство вопросов, связанных с подтверждением трудового стажа, может быть урегулировано посредством обращения в компетентные органы, без необходимости судебных разбирательств. В случае ликвидации или реорганизации работодателя сотрудники Социального фонда Российской Федерации уполномочены осуществлять поиск архивных документов и направлять запросы в организации-правопреемники для уточнения необходимых данных.
В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют сведения о трудовых периодах или допущены ошибки, подтверждение стажа возможно на основании трудового договора, копий приказов о приеме и увольнении, а также справок с места работы. При этом для решения большинства подобных вопросов нет необходимости личного посещения отделения Социального фонда — значительное количество услуг доступно в онлайн-формате через официальный сайт ведомства.
«Проверить корректность учета трудового стажа каждый может самостоятельно, не дожидаясь наступления возраста выхода на пенсию. Для этого нужно только запросить выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России», — советует эксперт.
Оперативно скорректировать возможные ошибки помогает регулярная проверка информации о своем трудовом стаже, подытожила Подольская.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».