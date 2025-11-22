Эксперт объяснила, куда может исчезнуть трудовой стаж для расчета пенсии

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют сведения о трудовых периодах или допущены ошибки, подтверждение стажа возможно на основании трудового договора, копий приказов о приеме и увольнении, а также справок с места работы. При этом для решения большинства подобных вопросов нет необходимости личного посещения отделения Социального фонда — значительное количество услуг доступно в онлайн-формате через официальный сайт ведомства.