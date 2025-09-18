Эксперт объяснил, зачем россиянам предсказуемый рубль

«Стабильность курса нацвалюты позволяет гражданам планировать расходы, а корпорациям — точнее прогнозировать финансовые потоки от хозяйственной деятельности. А вот волатильность курса повышает неопределенность и риск-премию — это ведет к дополнительным издержкам, а значит, и скачкам инфляции», — пояснил он.
Аналитик добавил, что на курс валют оказывается влияние множество факторов: от рыночных и экономических — экспорт, импорт, ставки и нормативы, до нерыночных.
Сейчас, по его словам, валютные факторы, такие как угрозы санкций, восстановление импорта и снижение экспорта, говорят в пользу роста доллара, евро и юаня.
«На фоне замедления инфляции ЦБ наверняка продолжит снижать ключевую ставку, прогноз на конец года — к 14%. Это фактор ослабления курса рубля, поскольку и импортерам, и экспортерам станет легче кредитоваться — спрос на валюту повысится, а предложение валюты на рынке уменьшится», — подчеркнул Михаил Зельцер.
В среднесрочной перспективе рубль ослабнет. На конец 2025 года доллар будет ближе к 90 рублям, евро — над 100 рублями, юань — над 12, заключил эксперт.
Юбилейный, десятый Московский финансовый форум проходит 18 сентября 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема — «Финансовая система: вызовы и задачи».
Традиционно в работе МФФ принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровня, владельцы и топ-менеджеры крупных бизнесов, политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов.
Впервые форум состоялся в Москве 23 сентября 2016 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».