Финансист напомнил о правилах использования маткапитала

«Согласно действующему законодательству РФ, держательница сертификата на материнский капитал имеет исключительное право самостоятельно принимать решения о направлении средств. Согласие второго родителя для этого не требуется. Данное правило действует независимо от семейного статуса родителей — находятся ли они в официальном браке, разведены или проживают отдельно друг от друга», — сообщил он «Известиям».
Специалист отметил, что материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий: покупки готового жилья, строительства или реконструкции дома, а также для погашения ипотеки. Кроме того, средства разрешено направлять на образование детей — оплату детского сада, школы, вуза или дополнительных образовательных программ.
Еще одно важное направление — пенсионные накопления матери. Также маткапитал можно использовать для социальной поддержки, включая ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет и покупку товаров для детей с инвалидностью.
Эксперт уточнил, что в некоторых случаях право распоряжаться капиталом может перейти к отцу. Это происходит, если мать лишена родительских прав, умерла, признана безвестно отсутствующей, отказалась от ребенка или дала согласие на его усыновление (кроме случаев усыновления отчимом). Также отец может получить это право, если самостоятельно усыновляет ребенка.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 августа заявил о сокращении сроков рассмотрения заявлений на материнский капитал. Теперь решение будет приниматься в течение пяти дней вместо прежних сроков. Также обработка запросов по заявкам сократится до 12 дней вместо 20. По словам Мишустина, это позволит родителям тратить меньше времени на оформление документов и больше — на детей.
Ранее, 8 июня, президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к материнскому капиталу и ускоряющий его выплаты через цифровую платформу.
