Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой

Финансист Мехтиев посоветовал носить с собой несколько тысяч рублей наличными.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Несмотря на повсеместное увлечение цифровыми платежами, определенную сумму наличными лучше всегда иметь с собой и хранить дома, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Это может пригодиться в случае технических сбоев при безналичной оплате в магазинах, для оплаты в местах, где не принимают карты (например, локальные рынки). Наличные выручат в чрезвычайных ситуациях и обеспечат анонимность платежей.

«И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно», — добавил Мехтиев.

Он советует носить с собой небольшие суммы — от одной до нескольких тысяч рублей, чтобы при необходимости закрыть срочные расходы (такси, обед в кафе, небольшие покупки).

«Не стоит хранить дома основной запас финансов. Ограничьтесь суммой, необходимой для покрытия ежедневных расходов в течение 7−10 дней», — заключил эксперт.

