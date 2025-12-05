Эксперт объяснил, повлияет ли новый поставщик нефти в Индию на Россию

Как считает аналитик, Индия не хочет заменять российскую нефть — этот вариант закупки для нее наиболее выгодный.
«Не зря мы с 2022 года вышли на первое место по объему поставки нефти в Индию, сохраняем это первое место до настоящего времени», — подчеркнул он.
Игорь Юшков пояснил, что Индия активно зарабатывает на российской нефти: покупает ее со скидкой, перерабатывает и направляет на внутренний рынок, тем самым сдерживая цены, а также продает в другие страны по розничным ценам.
Индия, напомнил эксперт, испытывает давление со стороны США — если Нью-Дели откажется от российской нефти, то пошлины снимут. Однако никаких гарантий, что США выполнят обещание, нет. А вот Россия, лишившись крупного рынка сбыта, сократит добычу нефти, хотя бы на время, пока не договорится с Китаем о новых объемах поставок.
«Это значит, что будет дефицит предложения на мировом рынке и рост цен. Получается, что Индия будет покупать нефть не за, условно 60 долларов за баррель, а за 100 долларов и более. Страна это прекрасно понимает, поэтому не откажется», — отметил аналитик.
Говоря о поставке энергоресурса из Гайаны, Игорь Юшков указал, что объем импорта составит несколько миллионов баррелей в целом, к тому же поставка ожидается в январе-феврале. По его словам, речь о конкуренции с российскими поставками здесь не идет: «Мы поставляем 1,6−1,7 миллионов баррелей в сутки, а они всего несколько миллионов купили».
Игорь Юшков также прокомментировал возможность отказа от российской нефти другими странами. Он напомнил, что чуть ли не 90% энергоресурса из РФ покупают две страны — Китай и Индия, дальше идет Турция, которая закупает в разы меньше. А ни Индия, ни КНР от российской нефти отказываться не собираются.
«И в этом плане, с одной стороны, мы в некоем таком опасном положении, потому что рынки сбыта наши сконцентрированы. А с другой стороны, мы поставляем очень много, и если бы они хотели заместить нас на рынке нефти, отказаться от нашей нефти, то они столкнутся с большой проблемой: где взять такой большой объем», — сказал эксперт.
Закупка Индией нефти у латиноамериканского поставщика никак не повлияет на Россию, добавил он. По словам аналитика, большее влияние окажет история с новыми санкциями против Лукойла и Роснефти, а также атаки на танкеры. Как пояснил Игорь Юшков, объемы продаж не изменятся. Возрастут издержки российских компаний, которые обычно снижаются по мере адаптации рынка.
«Главный ущерб — общее снижение цен на нефть на мировом рынке относительно 2024 года. Вот что для нас оказывает наибольшее воздействие и сокращает доходы федерального бюджета», — заключил специалист.
