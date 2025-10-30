Ричмонд
Эксперт объяснил, положена ли пенсия никогда не работавшему человеку

Пенсию по старости получает каждый россиянин, заявил RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Он сообщил, что право на выплату сохраняется даже для никогда не работавших граждан.

«Однако по сравнению с обычной страховой пенсией, назначаемой при наличии определённого трудового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов, размер социальной пенсии ниже и право на неё возникает позже. Так, с 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — подчеркнул Поздняков.

Право на социальную пенсию по старости возникает на пять лет позже, чем на страховую пенсию. Начиная с 2028 года ее будут назначать мужчинам в 70 лет, а женщинам — в 65 лет.

В настоящее время действует переходный период, и, например, в 2026 году возраст для получения социальной пенсии составит 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России, обратившись напрямую в его территориальный орган, через МФЦ или с помощью портала «Госуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

