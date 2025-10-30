Эксперт объяснил, положена ли пенсия никогда не работавшему человеку

«Однако по сравнению с обычной страховой пенсией, назначаемой при наличии определённого трудового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов, размер социальной пенсии ниже и право на неё возникает позже. Так, с 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — подчеркнул Поздняков.