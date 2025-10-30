Эксперт объяснил, положена ли пенсия никогда не работавшему человеку

Он сообщил, что право на выплату сохраняется даже для никогда не работавших граждан.
«Однако по сравнению с обычной страховой пенсией, назначаемой при наличии определённого трудового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов, размер социальной пенсии ниже и право на неё возникает позже. Так, с 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — подчеркнул Поздняков.
Право на социальную пенсию по старости возникает на пять лет позже, чем на страховую пенсию. Начиная с 2028 года ее будут назначать мужчинам в 70 лет, а женщинам — в 65 лет.
В настоящее время действует переходный период, и, например, в 2026 году возраст для получения социальной пенсии составит 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.
Для оформления выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России, обратившись напрямую в его территориальный орган, через МФЦ или с помощью портала «Госуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».