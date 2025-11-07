Юрист объяснил, почему важно проверять пенсионные накопления в ноябре

Профессор порекомендовал проверить несколько ключевых категорий пенсионных прав, которые часто требуют особого внимания. Особенно важны нестраховые периоды, такие как служба в армии по призыву, уход за детьми до полутора лет и уход за пожилыми родственниками старше 80 лет. Эти сроки не всегда отражаются в системе автоматически и часто нуждаются в подтверждении документами.