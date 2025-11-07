Юрист объяснил, почему важно проверять пенсионные накопления в ноябре

«В соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” граждане могут обращаться за перерасчетом пенсии в любое время года, однако ноябрь обладает рядом практических преимуществ для решения подобных вопросов. Основная задача на этот период — получить и проанализировать актуальную выписку из индивидуального лицевого счета через портал “Госуслуги” или клиентскую службу Социального фонда России», — подчеркнул Виноградов.
Профессор порекомендовал проверить несколько ключевых категорий пенсионных прав, которые часто требуют особого внимания. Особенно важны нестраховые периоды, такие как служба в армии по призыву, уход за детьми до полутора лет и уход за пожилыми родственниками старше 80 лет. Эти сроки не всегда отражаются в системе автоматически и часто нуждаются в подтверждении документами.
По его словам, не менее важен стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, так как его наличие дает право на повышение фиксированной выплаты к пенсии согласно статье 16 Федерального закона № 400-ФЗ. Аналогичной проверки требует учёт советского стажа до 1991 года и периодов работы в 1990-х годах, когда в документообороте могли происходить сбои.
Главное преимущество ноябрьской проверки заключается в том, что у гражданина остается достаточно времени для сбора недостающих документов и подачи всех заявлений.
Он добавил, что в ноябре в отделениях Социального фонда России традиционно наблюдается меньший ажиотаж по сравнению с декабрём, что ускоряет процесс обработки документов и повышает вероятность внесения всех корректировок до конца календарного года.
Для граждан, продолжающих трудовую деятельность, ноябрь является подходящим временем, чтобы определиться с вариантом пенсионного обеспечения.
«В соответствии с ч. 6 ст. 6.3 Федерального закона № 111-ФЗ заявление о выборе управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда действительно только при подаче до 31 декабря текущего календарного года», — подытожил Виноградов.
