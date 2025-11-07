Ричмонд
Юрист объяснил, почему важно проверять пенсионные накопления в ноябре

Ноябрь — лучший период для проверки пенсионных прав, закон не устанавливает для этого специальных сроков, сообщил RT доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«В соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” граждане могут обращаться за перерасчетом пенсии в любое время года, однако ноябрь обладает рядом практических преимуществ для решения подобных вопросов. Основная задача на этот период — получить и проанализировать актуальную выписку из индивидуального лицевого счета через портал “Госуслуги” или клиентскую службу Социального фонда России», — подчеркнул Виноградов.

Профессор порекомендовал проверить несколько ключевых категорий пенсионных прав, которые часто требуют особого внимания. Особенно важны нестраховые периоды, такие как служба в армии по призыву, уход за детьми до полутора лет и уход за пожилыми родственниками старше 80 лет. Эти сроки не всегда отражаются в системе автоматически и часто нуждаются в подтверждении документами.

По его словам, не менее важен стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, так как его наличие дает право на повышение фиксированной выплаты к пенсии согласно статье 16 Федерального закона № 400-ФЗ. Аналогичной проверки требует учёт советского стажа до 1991 года и периодов работы в 1990-х годах, когда в документообороте могли происходить сбои.

Главное преимущество ноябрьской проверки заключается в том, что у гражданина остается достаточно времени для сбора недостающих документов и подачи всех заявлений.

Он добавил, что в ноябре в отделениях Социального фонда России традиционно наблюдается меньший ажиотаж по сравнению с декабрём, что ускоряет процесс обработки документов и повышает вероятность внесения всех корректировок до конца календарного года.

Для граждан, продолжающих трудовую деятельность, ноябрь является подходящим временем, чтобы определиться с вариантом пенсионного обеспечения.

«В соответствии с ч. 6 ст. 6.3 Федерального закона № 111-ФЗ заявление о выборе управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда действительно только при подаче до 31 декабря текущего календарного года», — подытожил Виноградов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

