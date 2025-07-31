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Эксперт объяснил, почему в 2025 году не все россияне выйдут на пенсию

Россияне не смогут выйти на пенсию в 2025 году из-за повышения пенсионного возраста — об этом заявил профессор Александр Сафонов в беседе с «РИА Новости».

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

В 2025 году большинство граждан не получат право на выход на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода пенсионной реформы.

Согласно закону № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в России действует постепенное повышение пенсионного возраста. С 2019 по 2022 год возраст выхода на пенсию увеличивали на полгода ежегодно, позволяя назначать пенсии каждый год. Но с 2023 по 2028 год шаг увеличился до одного года, поэтому право на пенсию появляется только в четные годы — 2024, 2026 и 2028. Это касается женщин 1966−1968 годов рождения и мужчин 1961−1963 годов рождения.

Как уточнила экономист РАНХиГС Марина Солодовникова, в 2025 году пенсию смогут оформить только те, кто имеет право на досрочное назначение — по инвалидности, потере кормильца, по линии гособеспечения или в рамках особых условий, например, для жителей новых регионов.

При этом власти усиливают меры поддержки пенсионеров. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год: с февраля — по итогам инфляции, с апреля — с учетом доходов Социального фонда.

С начала 2025 года страховые пенсии уже увеличили на 7,3%, а затем провели дополнительную индексацию с поправкой на инфляцию в 9,5% — по поручению президента. Также возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Она не применяется к текущим выплатам, но влияет на расчет размера пенсии после завершения трудовой деятельности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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