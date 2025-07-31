Эксперт объяснил, почему в 2025 году не все россияне выйдут на пенсию

Согласно закону № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в России действует постепенное повышение пенсионного возраста. С 2019 по 2022 год возраст выхода на пенсию увеличивали на полгода ежегодно, позволяя назначать пенсии каждый год. Но с 2023 по 2028 год шаг увеличился до одного года, поэтому право на пенсию появляется только в четные годы — 2024, 2026 и 2028. Это касается женщин 1966−1968 годов рождения и мужчин 1961−1963 годов рождения.