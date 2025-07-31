Эксперт объяснил, почему в 2025 году не все россияне выйдут на пенсию

В 2025 году большинство граждан не получат право на выход на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода пенсионной реформы.
Согласно закону № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в России действует постепенное повышение пенсионного возраста. С 2019 по 2022 год возраст выхода на пенсию увеличивали на полгода ежегодно, позволяя назначать пенсии каждый год. Но с 2023 по 2028 год шаг увеличился до одного года, поэтому право на пенсию появляется только в четные годы — 2024, 2026 и 2028. Это касается женщин 1966−1968 годов рождения и мужчин 1961−1963 годов рождения.
Как уточнила экономист РАНХиГС Марина Солодовникова, в 2025 году пенсию смогут оформить только те, кто имеет право на досрочное назначение — по инвалидности, потере кормильца, по линии гособеспечения или в рамках особых условий, например, для жителей новых регионов.
С начала 2025 года страховые пенсии уже увеличили на 7,3%, а затем провели дополнительную индексацию с поправкой на инфляцию в 9,5% — по поручению президента. Также возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Она не применяется к текущим выплатам, но влияет на расчет размера пенсии после завершения трудовой деятельности.
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