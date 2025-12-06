Эксперт объяснил, когда поход на каток грозит допрасходами

«Прямого штрафа за выход на городской каток в обычной обуви нет. Но почти на всех катках, будь то бесплатные городские или платные, есть свои правила. Обычно пишут, что на лед можно выходить только в коньках или специальной обуви. Это нужно для безопасности. В обычной обуви скользко, можно упасть самому или задеть кого-то рядом либо повредить лед. При нанесении ущерба по статье 1064 ГК РФ виновного могут по суду обязать оплатить ремонт льда или лечение пострадавших», — отметил Бондарь.
Сотрудники катка имеют право удалить с него человека, вышедшего на лед без коньков, а также если человек использует ненормативную лексику. На платных площадках иногда ставят свою плату за нарушение, например 10 тыс. рублей. В подобных ситуациях, по словам специалиста, может быть применена статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.
Однако если нарушение происходит во время проведения официальных спортивных соревнований, то виновному грозит штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. На простом катке без соревнований эта статья, скорее всего, не будет применена, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».