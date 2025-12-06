Эксперт объяснил, когда поход на каток грозит допрасходами

«Прямого штрафа за выход на городской каток в обычной обуви нет. Но почти на всех катках, будь то бесплатные городские или платные, есть свои правила. Обычно пишут, что на лед можно выходить только в коньках или специальной обуви. Это нужно для безопасности. В обычной обуви скользко, можно упасть самому или задеть кого-то рядом либо повредить лед. При нанесении ущерба по статье 1064 ГК РФ виновного могут по суду обязать оплатить ремонт льда или лечение пострадавших», — отметил Бондарь.