Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вопреки распространенному мнению, инвестиции в недвижимость не всегда предполагают гигантские суммы. Как с их помощью сберечь от инфляции 50−100 тысяч рублей и немного заработать, рассказал агентству «Прайм» руководитель агентства недвижимости «Сила метра квадратного» Василий Еговцев.
Проще всего положить небольшую сумму на вклад, тем более, сейчас есть выгодные предложения. Но можно вложить ее в паевые инвестиционные фонды недвижимости.
«Даже небольшая сумма от 50 до 200 тысяч рублей позволяет войти в объекты коммерческой недвижимости и получать пассивный доход около 10% годовых», — привел он пример.
Если сумма более 200 тысяч рублей, можно рассмотреть субаренду коммерческой недвижимости, а если речь идет о 500 тысячах и более — купить небольшую точку в торговом центре и сдавать ее, как собственник. Доходность будет расти по мере того, как инвестор научится разбираться в деталях, заключил Еговцев.