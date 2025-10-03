Ричмонд
Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму

Егорцев: инвестиции в недвижимость не всегда требуют гигантские суммы.

Источник: Freepik

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вопреки распространенному мнению, инвестиции в недвижимость не всегда предполагают гигантские суммы. Как с их помощью сберечь от инфляции 50−100 тысяч рублей и немного заработать, рассказал агентству «Прайм» руководитель агентства недвижимости «Сила метра квадратного» Василий Еговцев.

Проще всего положить небольшую сумму на вклад, тем более, сейчас есть выгодные предложения. Но можно вложить ее в паевые инвестиционные фонды недвижимости.

«Даже небольшая сумма от 50 до 200 тысяч рублей позволяет войти в объекты коммерческой недвижимости и получать пассивный доход около 10% годовых», — привел он пример.

Если сумма более 200 тысяч рублей, можно рассмотреть субаренду коммерческой недвижимости, а если речь идет о 500 тысячах и более — купить небольшую точку в торговом центре и сдавать ее, как собственник. Доходность будет расти по мере того, как инвестор научится разбираться в деталях, заключил Еговцев.

Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
