Эксперт объяснил, как избежать пеней за неуплату налогов до 1 декабря

По словам Ильи Русяева, управляющего партнера юридической компании «Русяев и партнеры», в ряде случаев можно избежать начисления пеней даже после 1 декабря. Если средства на единый налоговый счёт были внесены заранее, но возникла техническая задержка в их списании, а остаток на счёте был положительным, то формально основания для пеней отсутствуют. Второй возможный вариант — наличие ошибок в начислении или платеже: указание неверных реквизитов, неправильное отражение объектов, неучтенные льготы или устаревшие сведения о кадастровой стоимости. В этих ситуациях налогоплательщик вправе инициировать процедуру уточнения платежа или перерасчета через личный кабинет или при личном обращении в инспекцию. При подтверждении ошибки корректируются как начисления, так и сумма пеней.