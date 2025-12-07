Эксперт объяснил, как избежать пеней за неуплату налогов до 1 декабря

Федеральная налоговая служба напомнила, что уплатить имущественные налоги за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря 2025 года включительно. При оплате в последний день просрочка не возникает — она начинается только со 2 декабря. Если на едином налоговом счете недостаточно средств для покрытия начисленных налогов после наступления этой даты, образуется недоимка, на которую автоматически начисляются пени. Начисление пеней запускается системой без участия инспектора: каждый день просрочки увеличивает сумму задолженности на установленный процент.
Как погасить налог без начисления пеней
По словам Ильи Русяева, управляющего партнера юридической компании «Русяев и партнеры», в ряде случаев можно избежать начисления пеней даже после 1 декабря. Если средства на единый налоговый счёт были внесены заранее, но возникла техническая задержка в их списании, а остаток на счёте был положительным, то формально основания для пеней отсутствуют. Второй возможный вариант — наличие ошибок в начислении или платеже: указание неверных реквизитов, неправильное отражение объектов, неучтенные льготы или устаревшие сведения о кадастровой стоимости. В этих ситуациях налогоплательщик вправе инициировать процедуру уточнения платежа или перерасчета через личный кабинет или при личном обращении в инспекцию. При подтверждении ошибки корректируются как начисления, так и сумма пеней.
Последствия отсутствия средств на счете к 1 декабря
Если на конец 1 декабря на едином налоговом счете отсутствуют средства, а все начисления произведены корректно, полностью избежать пеней уже не удастся. Эксперты подчеркивают: в этом случае задача налогоплательщика — как можно быстрее погасить задолженность, чтобы минимизировать сумму ежедневно начисляемых пеней. Даже незначительная просрочка ведет к увеличению суммы долга из-за ежедневных штрафных процентов.
Уплата налогов в дистанционном формате
На сегодняшний день большинство налоговых обязательств можно исполнить дистанционно. Быструю оплату можно осуществить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ или воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин», доступным без авторизации. Также реализована возможность оплаты через банковские мобильные приложения, которые синхронизируются с базой ФНС. После оплаты рекомендуется проверить корректность учета льгот и начислений в личном кабинете и при необходимости подать заявление на перерасчет.
Распространенные мифы о налоговых долгах
Несмотря на распространенные заблуждения, система начисления пеней полностью автоматизирована, и опоздание на несколько дней не остается незамеченным. Размер задолженности не влияет на применение штрафных санкций: даже минимальная недоимка приводит к ежедневному начислению пеней до полного погашения долга. Законодательство предусматривает механизмы защиты налогоплательщика в случае ошибок со стороны налоговых органов или технических сбоев, однако при пропуске срока оплаты по собственной вине на послабления рассчитывать не стоит.
Эксперты напоминают: чем оперативнее внесена оплата или подано заявление об исправлении ошибок, тем меньше финансовых последствий для налогоплательщика. Выявив задолженность, стоит незамедлительно погасить её или обратиться за перерасчетом через электронные сервисы ФНС.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»