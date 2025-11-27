Эксперт объяснил, избавит ли от мошенников массовая блокировка счетов

Проблемы возникают и при автоматическом «окрашивании» счетов: если реквизиты попадают в черные списки, средства могут быть заблокированы у невиновных граждан, например, при продаже стейблкоинов. Процедура разблокировки занимает до 15 дней, что особенно проблематично для находящихся в других регионах или за границей, ведь это приводит к полной утрате доступа к банковским услугам.