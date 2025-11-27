Ричмонд
Эксперт объяснил, избавит ли от мошенников массовая блокировка счетов

Меры по блокировке сильнее отражаются на рядовых гражданах, нежели на мошенниках, заявил в беседе с агентством «Прайм» профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

В третьем квартале 2025 года было зафиксировано свыше 460 тысяч несанкционированных операций с общим ущербом 8,2 млрд рублей, сообщил Войлуков. По его словам, несмотря на меры, предпринимаемые Банком России, правоохранительными органами и правительством, число и объем мошеннических операций растут.

Эксперты акцентируют: новые инструменты, внедряемые для борьбы с мошенничеством, зачастую оказывают ограниченный эффект на преступников, при этом создают значительные сложности для добросовестных пользователей и банков. Так, определения подозрительных операций по формальным признакам (например, перевод более 200 тыс. руб. между счетами одного клиента с последующим движением средств) часто затрагивают обычных клиентов. Согласно статистике ЦБ, 40% переводов через Систему быстрых платежей приходится на переводы между своими счетами, что является массовой и легальной практикой.

Проблемы возникают и при автоматическом «окрашивании» счетов: если реквизиты попадают в черные списки, средства могут быть заблокированы у невиновных граждан, например, при продаже стейблкоинов. Процедура разблокировки занимает до 15 дней, что особенно проблематично для находящихся в других регионах или за границей, ведь это приводит к полной утрате доступа к банковским услугам.

Войлуков подчеркнул, что ужесточение правил неизбежно бьет по честным пользователям, при этом не решая проблему массовых хищений. Поэтому необходимо искать баланс между эффективностью мер безопасности и интересами клиентов.

Полностью исключить риск блокировки невозможно, подчеркивает эксперт. «Что касается возможности избежать неоправданных блокировок, полностью защититься невозможно. Однако важно помнить о базовых правилах цифровой безопасности: не передавать никому свои реквизиты, коды, логины и доступ к устройствам; не переводить деньги по просьбе незнакомых людей; возвращать ошибочно поступившие средства только через банк; не участвовать в сомнительных схемах, связанных с переводами, криптовалютой или “заработком” по указанию неизвестных лиц», — подытожил профессор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

