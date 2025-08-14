Ричмонд
Эксперт объяснил, какими будут цены на отдых в Турции без шведского стола

О том, как могут измениться цены на отдых в Турции и спрос на туры, если отели массово откажутся от концепции «шведского стола», рассказал Финансам Mail кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Эксперт считает, что отказ от шведского стола в турецких отелях может привести к весьма плачевным последствиям для них.

В погоне за снижением затрат они рискуют столкнуться со снижением продаж путевок, при том, что в себестоимости тура питание гостей занимает далеко не первое место. То есть, существенно снизить себестоимость размещения постояльцев, отели не смогут. А значит, путевки не станут дешевле.

Спрос на отдых «без стола» сократится, прогнозируют и другие эксперты рынка.

Как отмечает Суетин, в Турцию приезжают туристы с самыми различными пищевыми предпочтениями, которые сложились в силу их личных желаний, диеты, вероисповедания. Удовлетворить потребности всех категорий способен удовлетворить только шведский стол.

«В настоящее время на сайтах по продаже туристических путевок мы можем найти все варианты питания, в том числе и совсем без него. Существует значительная часть туристов, которые ищут исключительно отдых по системе “все включено”, в том числе со шведским столом. Часть из них настроены максимально плотно покушать экзотические блюда на отдыхе, а часть — снять с себя хотя бы на этот период заботы от хлебе насущном. И для них шведский стол — это критически важный фактор при выборе путевки», — подчеркивает экономист.

По его мнению, если шведский стол исчезнет из турецких отелей, то цены на отдых в Турции должны существенно снизиться. Если этого не произойдет — то продажи обрушатся. Спрос на путевки в этом случае может сместиться в сторону традиционных конкурентов Турции — это например, Египет и Тунис.

«Также подогреется интерес туристов к отдыху в КНДР. И, конечно же, к отдыху внутри России, который последние пять лет растет, открываются новые направления, не только связанные с пляжным отдыхом», — подводит итоги Суетин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

