Эксперт объяснил, какими будут цены на отдых в Турции без шведского стола

«В настоящее время на сайтах по продаже туристических путевок мы можем найти все варианты питания, в том числе и совсем без него. Существует значительная часть туристов, которые ищут исключительно отдых по системе “все включено”, в том числе со шведским столом. Часть из них настроены максимально плотно покушать экзотические блюда на отдыхе, а часть — снять с себя хотя бы на этот период заботы от хлебе насущном. И для них шведский стол — это критически важный фактор при выборе путевки», — подчеркивает экономист.