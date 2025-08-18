Эксперт назвала самый выгодный срок вклада после снижения ставок

По ее словам, краткосрочные депозиты сроком до трех месяцев сейчас предлагают одну из самых высоких доходностей — ставки по отдельным предложениям достигают 16−18% годовых. Однако при продлении вклада стоит учитывать возможное снижение ставки, особенно если регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики.
Долгосрочные вклады от года и более позволяют зафиксировать текущую доходность, но сейчас по ним ставки существенно ниже. По данным на 12 августа, средний доход по классическим годовым депозитам составляет чуть более 10% годовых, что делает их менее привлекательными, пояснила эксперт агентству «Прайм».
Оптимальным вариантом могут стать вклады на 3−6 месяцев. Они сочетают относительно высокие ставки (в среднем 13,5% годовых) и возможность гибко реагировать на новые банковские предложения, включая безотзывные вклады и продукты с бонусами от маркетплейсов. При этом текущие ставки пока остаются выше инфляции.
«С учетом текущей динамики до конца 2025 года можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки ЦБ еще на 2−3 п.п., что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам. Это значит, что открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка», — рассказала Замалеева.
Эксперт порекомендовала стратегию «лестничных вкладов» для тех, кто хочет получать регулярный пассивный доход. Суть метода заключается в распределении суммы на несколько вкладов с разными сроками погашения, например, на 3, 6 и 12 месяцев. Такой подход позволяет чаще получать проценты и минимизировать потери доходности при резких колебаниях ставок.
