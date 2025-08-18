Эксперт назвала самый выгодный срок вклада после снижения ставок

«С учетом текущей динамики до конца 2025 года можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки ЦБ еще на 2−3 п.п., что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам. Это значит, что открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка», — рассказала Замалеева.