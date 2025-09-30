Эксперт назвала пять причин для отказа в страховой выплате при затоплении квартиры

Страховая компания может отказать в выплате возмещения по ряду причин. Самая распространенная — просрочка уведомления. «Например, вы сообщили в страховую через две недели, хотя в правилах четко указан срок в 3−5 дней. Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день», — сообщила Иваткина.
Второй причиной является неверно составленный акт о заливе, где отсутствует указание причины происшествия или подписи членов комиссии. Во избежание этого эксперт советует следует требовать оформления акта в день инцидента и тщательно проверять все его пункты перед подписанием.
Третьей причиной для отказа может стать то, что залив произошел в результате действий, не покрываемых полисом. К таким случаям относятся умышленные действия, ремонт с нарушением установленных норм, а также протечка по вине управляющей компании. Для исключения подобных ситуаций необходимо внимательно изучить раздел договора «Исключения». Если залив случился по причине износа общедомовых коммуникаций, предъявлять претензию следует к управляющей компании.
Четвертым основанием для отказа или снижения размера выплаты, подчеркивает Иваткина, является непринятие мер по уменьшению ущерба. Например, если не были предприняты попытки спасти имущество, такое как дорогая мебель. В акте обязательно нужно указать, какие конкретные действия были выполнены для минимизации ущерба: вытирание полов, установка емкостей для сбора воды, перемещение мебели.
Проблемы могут возникнуть и при завышении суммы ущерба или отсутствии подтверждений — пятая причина. Частой трудностью является недостаток доказательств того, что испорченное имущество, например техника, действительно находилось в квартире. В таком случае помогут фотографии или видеозаписи, сделанные до происшествия, на которых видно это имущество. Важным доказательством также служит корректно составленный отчет независимого оценщика.
Ключевая задача для успешного получения страховой выплаты — грамотно оформить все необходимые документы. Стандартный пакет включает заявление о выплате, акт о заливе, паспорт, документы на квартиру и, при наличии, отчет оценщика.
«На рассмотрение заявления и выплату у страховой компании по закону есть в среднем 20 календарных дней. Если сроки затягиваются, вы вправе требовать неустойку», — рассказала эксперт.
