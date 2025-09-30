Эксперт назвала пять причин для отказа в страховой выплате при затоплении квартиры

Страховая компания может отказать в выплате возмещения по ряду причин. Самая распространенная — просрочка уведомления. «Например, вы сообщили в страховую через две недели, хотя в правилах четко указан срок в 3−5 дней. Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день», — сообщила Иваткина.